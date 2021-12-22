Сельский гламур и приключения итальянца в Черкасской области: как в Украине становятся популярными в Tik-Tok

Сельский гламур и приключения итальянца в Черкасской области: как в Украине становятся популярными в Tik-Tok

Тиктокеры показывают, как консервируют огурцы или копают картошку.

В Интернете все популярнее становятся тиктокеры, которые показывают обычную жизнь, без украшений и пафоса. Их видео набирают миллионные просмотры и радуют подписчиков.

Об этом 22 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Сын и мать показывают жизнь без украшений

В их родном селе в Одесской области семью Ахметяновых в шутку называют местными звездами. И просят фото на память. Через полтора года 59-летняя Ольга и ее сын Андрей стали популярны в Tik-Tok. У них 400 тыс. подписчиков и 6 млн "лайков". Семья показывает жизнь без украшений, чем смешит своих подписчиков.

"Иногда в Интернете шутки находим, адаптируем их под себя", — говорят тиктокеры.

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Лепят пельмени, консервируют огурцы и показывают это на Tik-Tok

Сестры Елена и Светлана покоряют Tik-Tok тем, что лепят пельмени, копают картофель, ездят на мотоцикле и поют. Девушки говорят, что они показывают жизнь такой, какая она есть на самом деле.

Один из самых популярных их роликов – консервация огурцов. Сниматься на видео не стесняются и мужья.

Сельский гламур тиктокеров из народа так увлек зрителей, что от фанатов нет отбоя. Местные знаменитости говорят, что их повсюду узнают.

В Tik-Tok жена-украинка объясняет мужу-итальянцу украинские традиции

Также популярными тиктокерами являются супруги Марина и Джузеппе из Черкасской области. Пара познакомилась в Италии, проживает в Украине. Женщина снимает видео, как учит своего мужа украинским традициям, и "собирает" сотни тысяч просмотров.

На видео итальянец пробует украинские блюда, делится впечатлениями, а настоящим культурным шоком для Джузеппе стало то, что в Украине ломают спагетти. Последнее видео в Tik-Tok набрало 3 млн просмотров. Итальянские родственники и друзья от контента в восторге.

Сами же Марина и Джузеппе уверяют, что для них главное не звездность, а поднять настроение: и себе, и людям. Тиктокеры планируют и дальше смешить своих зрителей, а еще – купить козу. И распахать огород.

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