Селяне на Ровенщине организовали свой автодор и ремонтируют центральные дороги

Селяне в Ровенской области организовали свой автодор — подогнали тракторы, взяли лопаты в руки и начали латать ямы на дорогах. Сначала скинулись деньгами на материалы, а потом вместе вышли засыпать баюры. Самоорганизовались, говорят, потому что устали от бездорожья, а требовать ремонта у государства не ко времени – в стране война, говорится в ТСН.

Селяне в Карпиловке вместе вышли в порядок доводить улицу. "Три-четыре мешочка цемента купил, починил вместе с детьми напротив своего двора, сосед Володя напротив себя, второй напротив себя", — рассказывает местный мужчина.

Так и возникла у людей идея, что надо отремотировать центральную улицу всем вместе. "Здесь проехать было нельзя, была катастрофа", — убеждает местный предприниматель.

Сначала начали собирать деньги, давали кто сколько может, но хватило почти на 20 кубов бетона. Дальше же помогали, кто чем — один развозил смесь к выбоинам собственными тракторами, другие — работники школы, садика, сельсовета, местные бизнесмены — доводили дорогу толком вручную.

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Все, говорят, понимают, что порядок быть должен, но требовать у государства такое — не ко времени. "У государства сейчас есть свои обязанности. В стране война", — убеждают люди.

"Такой ремонт — он не стантартизирован и не отвечает тем требованиям ремонтов, которые нужно", — признает поселковый глава общины.

Но он отмечает, ремонтируют селяне хоть и не по госстандартам, но для себя, потому что дороги здесь были не самые лучшие. "Именно в Кисоричах на самом деле была одна из самых плохих дорог в Украине, я не преувеличиваю. На участке ямы были почти в пояс", — убеждает глава.

Пример Карпыливки вдохновил всех, люди выходят латать ямы уже в 15 здешних сел. "Ни один староста не смог бы этого сделать, если бы не вышли массово люди", — добавляет Рокитновский поселковый главаГригорий Таргонский.

После ремонта центральной улицы селяне уже планируют навести порядок на других дорогах. Только, говорят, подбирают деньги и дождутся хорошей погоды.

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