Семь атак на столицу за последние семь дней: четыре человека, среди которых ребенок, погибли

Россияне выпустили в Киев более сотни ударных беспилотников и ракет и убили четырех человек, в том числе 9-летнюю девочку.

За последние семь суток — три дня мая и четыре дня лет — в Киеве было 10 воздушных тревог. Впервые за долгое время враг ударил по столице днем, когда люди находятся на улице и на работе, говорится в ТСН.

В течение этой недели россияне выпустили по Киеву 133 единицы убийственного железа. Каждый раз враг менял оружие и дежурил обстрелы – то "Шахедами", то крылатыми ракетами, то баллистически-тактическими "Искандерами".

В ночь на понедельник враг атакует столицу более 40 воздушными целями, их все сбивают наши силы обороны. Впрочем, обломки вражеских "Шахедов" и крылатых ракет падают в Киеве и области. В одном из районов столицы они пробивают крышу жилого дома, в другом – поражают здание дачного кооператива. А в Вишневом под Киевом попадают в частный дом. Там вылетели все окна, обломок "Шахеда" уничтожил фасад, а также гараж, забор, автомобиль и цветник.

Пока владельцы выметали стекло из дома, в обед враг ударил второй раз. Выпустил по Киеву и области 11 ракет. Наши силы обороны снова все сбили и обломки падают в разных частях столицы – на проезжую часть в Деснянском районе, территории парка на Левом берегу, а также рядом с заправкой на Оболони. Там кусок ракеты чуть не попал в маршрутку с пассажирами, ей чудом удалось проскочить место падения.

Ночь на вторник враг снова атакует столицу, на этот раз "Шахедами". Наши силы обороны сбивают 29 вражеских беспилотников, часть обломков падает в Голосеевском районе столицы и попадает в 24-этажку. От травм в своей квартире погибает 32-летняя Екатерина, ее парень до сих пор в больнице. Обломок "Шахеда" разрушил четыре верхних этажа этого дома, почти во всех квартирах повреждены окна. Взрывная волна была настолько сильной, что вырывала лифты. “Взрыв был такой сильный, что мы в ванной на стульях сидели, так нас даже поднимало. Стекло вокруг, и мы поняли, что в дом был прилет”, — рассказывают жители.

Не подлежат восстановлению и около трех десятков автомобилей, запаркованных во дворе. Жильцы, чьи квартиры уцелели или только потеряли окна – уже вернулись домой. Над проектом восстановления верхних этажей работает специальная комиссия, сколько на это уйдет времени, пока не прогнозируют.

1 июня, в День защиты детей, россияне выпускают по столице 10 "Искандеров", их обломки разлетаются по нескольким районам столицы. В Деснянском падают во двор поликлиники, там погибают три человека, в момент атаки они пытались попасть в закрытое укрытие. Среди погибших – 9-летняя Виктория с мамой Олей. “Вика почти успела добежать до лестницы, а Оля попала почти в эпицентр, она ее догоняла. Мама ей кричала из окна. "Оля, вернись, вернись, потому что уже стреляют", А она крикнула: "Мне надо Вику спасать". И она побежала спасать», – рассказывают свидетели об обстоятельствах гибели мамы с дочерью.

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Третья погибшая — 33-летняя Наталья, она закрыла собой девятилетнюю дочь. “Очень тяжело, честно… Не открыли и чтобы вы понимали, женщины очень панически стучали, когда взрывалось над ними. Но никто им не открыл, они стучали, просились. Они могли сейчас ходить по улице и есть мороженое, как и другие”, — говорит муж погибшей.

Из-за гибели людей прокуратура открыла уголовное производство, и накануне избрала меру пресечения для четырех подозреваемых. Это трое должностных лиц – директор поликлиники, его заместитель по техническим вопросам и заместитель председателя Деснянской РГА. Они находятся под круглосуточным домашним арестом. Четвертый подозреваемый — не открывший дверь охранник, 62-летний Вадим Мошкин. Мужчина пробудет в СИЗО два месяца. Сейчас он единственный, кто признал свою вину.

Также в прокуратуре сообщили, что с января расследуют хищение средств, выделенных на обустройство укрытий в столице.

В ночь на пятницу россияне снова бьют по Киеву дронами-камикадзе и баллистическими ракетами. Сначала враг пытается истощить нашу ПВО "Шахедами", а во время второй волны, около трех ночи, защитники сбивают крылатые ракеты. Обломки падают на частные дома, поврежденные здания и автомобили. Вражеские осколки ранили двух человек, среди которых ребенок.

Не исключением была и сегодняшняя ночь – россияне снова пытались атаковать Киев и выпустили четыре крылатых ракеты и три ударных дрона. Их все сбили наши силы противовоздушной обороны на дальних подступах к Киеву. Впрочем, риск новых атак – до сих пор высок.

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