Семь человек погибли при падении самолета в Бразилии: среди жертв семья местного магната

Семь человек погибли при падении самолета в Бразилии: среди жертв семья местного магната

Самолет упал в лесопосадку и сразу взорвался.

В Бразилии разбился легкомоторный самолет. Все граждане, находившиеся на борту, погибли.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Известно, что на борту самолета было семь человек, к сожалению, никто не выжил. Среди погибших — семья местного магната — супруги и трое их детей, а еще пилота.

Крушение произошло просто через 15 секунд после взлета с небольшого аэропорта. Воздушное судно упало в лесопосадку и сразу взорвалось.

Причины трагедии сейчас выясняет полиция.

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Новости мира: в Бразилии разбился легкомоторный самолет - все семь пассажиров погибли

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