Семь человек погибли при падении самолета в Бразилии: среди жертв семья местного магната

Самолет упал в лесопосадку и сразу взорвался.
В Бразилии разбился легкомоторный самолет. Все граждане, находившиеся на борту, погибли.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Известно, что на борту самолета было семь человек, к сожалению, никто не выжил. Среди погибших — семья местного магната — супруги и трое их детей, а еще пилота.
Крушение произошло просто через 15 секунд после взлета с небольшого аэропорта. Воздушное судно упало в лесопосадку и сразу взорвалось.
Причины трагедии сейчас выясняет полиция.
Читайте также:
- В Коломые с погибшим пилотом Игорем Табанюк прощались в церкви и на аэродроме с самолетами
- За 200-300 метров от жилых домов: на поле вблизи Житомира упал самолет
- В Соединенных Штатах легкомоторный самолет упал на дом: есть погибшие
- В Сомали разбился самолет с почти пол сотней пассажиров на борту
- В Узбекистане разбился самолет афганских ВВС: видео с места