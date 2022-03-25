Семь грузовиков из Польши: в Киев прибыла помощь для тех, кто рискует жизнью ради безопасности в Европе

Семь грузовиков из Польши: в Киев прибыла помощь для тех, кто рискует жизнью ради безопасности в Европе

Гуманитарная помощь будет разпределена между военными и мирными жителями пострадавших населенных пунктов Киевской области.

В столицу Украины был доставлен еще один груз с гуманитарной помощью от Польши. Грузовики с продуктами длительного хранения, медицинскими средствами и нужным оборудованием отгрузили на польской границе, после чего фуры отправились в Киев.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

О безопасности доставки к месту назначения заботятся уже украинские чиновники совместно с правоохранителями и ВСУ.

С начала полномасштабной агрессии России против Украины польские соседи собрали две с половиной тысячи фур с продуктами и медикаментами для гражданских и средствами защиты для военных. Помощь для украинцев формируют по запросу украинского правительства. Все, чтобы поддержать Украину в борьбе с российской ордой.

"Мы гордимся тем, что можем стать бок о бок с вами, вы рискуете своей жизнью ради безопасности в Европе", — отметил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

По его словам, гуманитарную помощь оказывают не только поляки, но и благотворители из Германии, Италии и других европейских стран. "Надеемся, что быстро подключатся международные фонды", — добавил он.

По словам заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Бородая, помощь будет распределена на территории Киевской области, в населенных пунктах, пострадавших от российских оккупантов.

Семь грузовиков с гуманитарной помощью для военных и мирных жителей доставили из Польши

Напомним, государство выплатит каждому переселенцу в Украине минимальное денежное ежемесячное пособие в сумме 2 тысячи гривен. Также 3 тысячи гривен будут выплачены на каждого ребенка, вынужденно переехавшего в более безопасные регионы.