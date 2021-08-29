Семь лет боролся за жизнь после ранения: умер Герой Украины Александр Петраковский

Военный в 2014 году на Донбассе спас от расстрела целую колонну бойцов и техники.
В Хмельницком умер Герой Украины, подполковник Александр Петраковский, получивший тяжелое ранение на Донбассе в 2014 году, и семь последних лет боролся за жизнь.
Об этом говорится 29 августа в сюжете ТСН.19:30.
Спецназовец "Золотую Звезду" получил за то, что в начале войны на Донбассе спас от расстрела целую колонну бойцов и техники.
Как рассказал начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павел Ткачук, 20 июля 2014 года разведывательная группа под командованием Александра обеспечивала прохождение колонны техники ВСУ и сил добровольческого батальона "Айдар" в аэропорту Луганска. Группа обнаружила засаду в районе города Счастье и вступила в бой, что позволило обеспечить прохождение колонны запасным путем.
В бою под Луганском разведчик получил осколочное ранение головы, однако продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место.
В Харьковский госпиталь его привезли в сознании. Во время операции медики допустили ошибку — ввели слишком большую дозу наркоза и трубку для искусственного дыхания вставили в пищевод. С тех пор боец был якобы в сознании, но и нет. Семь лет семья и близкие боролись за него. Но сегодня сердце Александра Петраковского остановилось.
Напомним, что Украина отмечает День памяти своих погибших защитников. Семь лет назад в Иловайской трагедии погибло больше всего украинцев, которые защищали страну от российской агрессии.