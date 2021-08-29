Семь лет боролся за жизнь после ранения: умер Герой Украины Александр Петраковский

Семь лет боролся за жизнь после ранения: умер Герой Украины Александр Петраковский

Военный в 2014 году на Донбассе спас от расстрела целую колонну бойцов и техники.

В Хмельницком умер Герой Украины, подполковник Александр Петраковский, получивший тяжелое ранение на Донбассе в 2014 году, и семь последних лет боролся за жизнь.

Об этом говорится 29 августа в сюжете ТСН.19:30.

Спецназовец "Золотую Звезду" получил за то, что в начале войны на Донбассе спас от расстрела целую колонну бойцов и техники.

Как рассказал начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павел Ткачук, 20 июля 2014 года разведывательная группа под командованием Александра обеспечивала прохождение колонны техники ВСУ и сил добровольческого батальона "Айдар" в аэропорту Луганска. Группа обнаружила засаду в районе города Счастье и вступила в бой, что позволило обеспечить прохождение колонны запасным путем.

В бою под Луганском разведчик получил осколочное ранение головы, однако продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место.

В Харьковский госпиталь его привезли в сознании. Во время операции медики допустили ошибку — ввели слишком большую дозу наркоза и трубку для искусственного дыхания вставили в пищевод. С тех пор боец был якобы в сознании, но и нет. Семь лет семья и близкие боролись за него. Но сегодня сердце Александра Петраковского остановилось.

Герой Украины Александр Петраковский скончался после длительной борьбы за жизнь

Напомним, что Украина отмечает День памяти своих погибших защитников. Семь лет назад в Иловайской трагедии погибло больше всего украинцев, которые защищали страну от российской агрессии.

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