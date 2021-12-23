Семь лет не знали, что с ним случилось: во Львове похоронили 27-летнего военного, погибшего в 2014 году

Семь лет не знали, что с ним случилось: во Львове похоронили 27-летнего военного, погибшего в 2014 году

Оккупанты долго не отдавали тела покойного, а когда это произошло, то военного похоронили как неизвестного.

Во Львове похоронили воина 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Руслана Янковского, погибшего в 2014 году во время обороны Луганского аэропорта.

Об этом 23 декабря говорится в сюжете ТСН.16:45.

Руслану Янковскому было 27 лет, когда он погиб. На фронт попал один из первых. Был командиром противотанкового отделения. В августе 2014 года во время обороны Луганского аэропорта Руслан и еще несколько его собратьев погибли. Их тела долгое время враг не отдавал, а когда это наконец произошло, бойцов похоронили как неизвестных. Руслана Янковского удалось идентифицировать только после нескольких экспертиз.

Львов почтил Руслана Янковского – воина 80 отдельной десантно-штурмовой бригады | Новости Украины

"Когда уже брали аэропорт, то во время обстрела он и погиб. Это произошло на оккупированной территории, тела долго не могли забрать", — сказал командир батареи противотанковых управляемых ракет, собрат погибшего Вячеслав Кушнирук.

"Прошло уже 7 лет, но не могли подтвердить, что с ним случилось: или погиб, или пропал без вести, или был в плену. Теперь будем знать, что он погиб и будем гордиться, что у нас был такой младший сержант", — говорит техник батареи противотанковых управляемых ракет 80 бригады Сергей Волошин.

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