Семь месяцев подготовки и 27 часов операции: в Турции разъединили сиамских близнецов

Девочки родились в Камеруне.
Турецкие медики успешно прооперировали родившихся в Камеруне сиамских близнецов Элизабет и Мэри. Девочки были соединены в зоне поясницы.
Чем девочки удивили родителей после разъединения – смотрите в сюжете ТСН.Ранок 3 ноября.
Большую часть жизней Элизабет и Мэри привыкли быть постоянно вместе. Однако сейчас смогут поехать домой в отдельных креслах. Их мама вспоминает, что врачи сразу не сообщили, что близнецы соединены.
Родители Элизабет и Мэри уверены, что их дочери испытывали бешеный дискомфорт. Следовательно, нашли медиков, которые помогли бы малышам — вызвались врачи из Турции. Подготовка к операции длилась семь месяцев. Сложное хирургическое вмешательство турецкие медики планировали с помощью 3D-моделей. Операция продолжалась 27 часов. Все прошло успешно.
Отец девочек уже размышляет о будущем дочерях. Хочет, чтобы они помогали детям в родном Камеруне. Сами же Элизабет и Мэри сделали то, что не могли все это время. Как только выздоровели, Мэри начала петь и ползать, а Элизабет – танцевать и говорить.
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