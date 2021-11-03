Семь месяцев подготовки и 27 часов операции: в Турции разъединили сиамских близнецов

Семь месяцев подготовки и 27 часов операции: в Турции разъединили сиамских близнецов

Девочки родились в Камеруне.

Турецкие медики успешно прооперировали родившихся в Камеруне сиамских близнецов Элизабет и Мэри. Девочки были соединены в зоне поясницы.

Чем девочки удивили родителей после разъединения – смотрите в сюжете ТСН.Ранок 3 ноября.

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Большую часть жизней Элизабет и Мэри привыкли быть постоянно вместе. Однако сейчас смогут поехать домой в отдельных креслах. Их мама вспоминает, что врачи сразу не сообщили, что близнецы соединены.

Родители Элизабет и Мэри уверены, что их дочери испытывали бешеный дискомфорт. Следовательно, нашли медиков, которые помогли бы малышам — вызвались врачи из Турции. Подготовка к операции длилась семь месяцев. Сложное хирургическое вмешательство турецкие медики планировали с помощью 3D-моделей. Операция продолжалась 27 часов. Все прошло успешно.

Новости мира: турецкие медики успешно прооперировали сиамских близнецов

Отец девочек уже размышляет о будущем дочерях. Хочет, чтобы они помогали детям в родном Камеруне. Сами же Элизабет и Мэри сделали то, что не могли все это время. Как только выздоровели, Мэри начала петь и ползать, а Элизабет – танцевать и говорить.

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