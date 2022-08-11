Семь областей Украины оказались под огнем российских оккупантов: какая ситуация в регионах 11 августа

Ночь против 11 августа в большинстве регионов Украины прошла относительно спокойно, но семь областей были под огнем российских оккупантов. Какая ситуация в регионах по состоянию на 8:00 утра.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

Сумская область

Ночью — минометные обстрелы Хотинской, Юнаковской, Середино-Будской громад. Информация о последствиях уточняется. За прошедшие сутки россияне выпустили около 200 мин и снарядов по территориям громад: Белопольской, Краснопольской, Новослободской, Сумской, Хотинской. Использовали также стрелковое оружие. В результате обстрелов временно без газа оставались люди в Сумской, Краснопольской и Хотинской громад. Сейчас большинство проблем устранено.

Днепропетровская область

Враг обстрелял Никопольский, Криворожский, Синельниковский и Днепровский районы. В Никопольском под удар попали Никополь и Красногригорьевская громада. В Никополе два человека погибли, семь ранены, среди раненых — 13-летний ребенок. В городе повреждено более 40 многоэтажек, три школы, магазины, гаражи, автомобили. Перебита линия электропередач, более 6000 человек без света. В Никополе спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных квартир.

В Красногригорьевской громаде повреждены 14 домов, амбулатория, стадион и магазин. Также перебита линия электропередач. До тысячи людей без света. Без пострадавших. В Синельниковском районе враг обстрелял Великомихайловскую громаду. Повреждены несколько домов и мельница. Пострадала пожилая супружеская пара. Женщина в больнице. В Криворожском районе россияне из "Ураганов" обстреляли Зеленодольскую громаду. Было два пожара. Люди не пострадали. В Днепровском районе — "прилет" ракеты. Данные о последствиях уточняются.

Харьковская область

Сегодня около 4.30 — попадание в Киевский район города Харькова, повреждено одноэтажное офисное здание, балконы и окна в жилом доме. Пожаров и пострадавших нет. По области оккупанты наносили удары по Харьковскому району (в Циркунах — 12 пожаров), Чугуевском, Изюмском районах. По данным экстренной медицинской помощи, в течение суток пострадал один человек, состояние среднее.

Луганская область

За прошедшие сутки россияне применяли авиацию вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на границе областей.

Безуспешно штурмовали сразу по восьми направлениям – под давлением ВСУ повсюду отступили. Еще на трех участках бои продолжаются до сих пор.

Донецкая область

Ночью — обстрел раматорска ракетным комплексом С-300. Повреждены по меньшей мере три частных дома. О пострадавших информация пока не поступала. За сутки россияне обстреляли Авдеевку, Красногоровку, Курахово, Бахмут, Марьинку, с. Каменка, с. Карловка, с. Александрополь, с. Ласточкино. Повреждены 2 многоэтажки, 12 частных жилых домов, здания ЧАО "АКХЗ", магазин, электросеть, служебный автомобиль. За сутки по области 11 погибших и 8 раненых гражданских.

Николаевская область

Вчера вечером и сегодня утром враг обстреливал с. Константиновка Первомайской громады. Последствия повреждений уточняются. Пострадавших нет. Баштанский район: вчера с вечера обстрелы за пределами населенных пунктов Широковской громады. На сегодняшний день продолжаются обстрелы за пределами громады. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется. Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. За прошедшие сутки обстрелы подверглись деревням Лепетиха и Кавказ. В поселке Березнеговатое в результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар сухой травы на открытой территории. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Херсонская область

Наносят удары оккупантам украинские защитники, в частности, нанесены удары ВСУ по мосту в районе Каховской ГЭС. Также ночью было уничтожено несколько складов и позиций военных РФ, размещенных в Херсонской области. За минувшие сутки российские военные продолжили обстрелы из танков и артиллерии различных калибров вдоль линии боевого столкновения и нанесли авиационных ударов вблизи громад, граничащих с деоккупированными селами и соседними регионами. Также оккупанты вели воздушную разведку БПЛА. Из-за боевых действий продолжаются пожары на всей территории области. Масштабный пожар произошел на админгранице "Чонгар", до этого там были слышны взрывы.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 169-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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