Семь ударов в голову и по лицу: кто будет отвечать за травлю ребенка на камеру

У девушки диагностировали сотрясение мозга. Видео же подростки мгновенно распространили в соцсетях.

В центре столицы компания подростков избила до сотрясения мозга 12-летнюю девочку, таким образом желая ее проучить. Все это снимали на телефон и сразу выкладывали в соцсети. А потом угрожали, что эти издевательства не последние.

О том, почему дети все чаще решают свои отношения с помощью издевательств и как это предотвратить — 9 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Один за другим шесть подростков подходят к девушке и просто об голову разбивают сырые яйца. Все это их веселит. Каждый удар снимают на видео. Это центр Киева, где всегда многолюдно, но никто из прохожих их не останавливает.

Подростки атаковали 12-летнюю Екатерину. С новыми друзьями шестиклассница познакомилась полгода назад. Все были старше ее на два, а то и четыре года. В тот день они договорились о встрече на Почтовой площади, девушка не представляла, что с ней могут так поступить. Хотя была свидетелем травли без причины.

"У меня был просто ступор, я не знала, что делать. Я думала, что это какая-то шутка, я вообще не ожидала такого. И вроде бы они никогда такого не делали. Я не видела такого", — рассказывает пострадавшая школьница Екатерина Солодкина.

Семь ударов в голову и несколько по лицу. У девушки диагностировали сотрясение мозга. Видео же подростки мгновенно распространили в соцсетях.

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Мама школьницы Дарья сразу обратилась в полицию. Там уже открыли уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений.

Кто будет отвечать за это — подростки или их родители зависит от возраста детей. Совершеннолетним грозит год исправительных работ или штраф, несовершеннолетние же будут ждать решения суда.

"Это могут быть предупреждения, отправление несовершеннолетних в какое-то воспитательное заведение, это может быть ограничение какого-либо досуга, ну это уже решает суд. Ну и в дальнейшем, конечно, такой ребенок должен быть, состоять на учете в Секторе региональной превенции по своему месту жительства", — отметили в полиции.

Катя уверена, поводом для издевательств была рассказанная маме тайна. Чем занимались подростки, пока не видят их родители, журналистам рассказывать не хочет.

Публичная травля вызвала волну возмущений в соцсетях. Под свой контроль дело даже взяли народные депутаты.

"И наша задача: чтобы правоохранители установили всех действующих лиц, и чтобы обидчики были привлечены к ответственности. В случае, если они соответствуют возрасту, при котором они могут быть привлечены к ответственности, то ок. Если нет, то за них должны нести ответственность их родители ", — говорит правозащитница и лидер женского движения "За будущее" Ирина Суслова.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка говорит, буллинг или травля — это одна из форм насилия среди подростков. Родителям советует обращать внимание на изменение в поведении детей. Внезапный отказ идти в школу, избегание встречи со сверстниками и потеря сна — все это может быть следствием издевательств.

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Издевательства и гнобление других на камеру — все это искривленные способы заявить о себе и стать популярными среди сверстников. А еще — возможность привлечь к себе внимание родителей. Именно из-за недостаточного общения с ними подростки готовы на такие радикальные шаги. Поэтому психологи советуют выстраивать доверительные отношения с детьми, быть для них примером и уделять как можно больше времени.

"Если ребенок имеет достаточно внимания со стороны родителей, если его достаточно обнимают, уделяют достаточно внимания, достаточный уровень открытости, если нет жестких запретов — такой ребенок не будет тяготеть к таким компаниям", — говорит психолог-психотерапевт Денис Лавриненко.

Для мамы Кати сейчас важно не только наказать обидчиков, но и достучаться до их родителей. Ведь те, как и она, до конца не знали, чем на самом деле занимаются их дети, когда их не видят взрослые.

Между тем в Херсонской области в школе ученик 8 класса унижал младшего и снимал это на телефон. Мальчик заставлял шестиклассника говорить нецензурные слова, обмотаться пленкой, выносить из дома деньги, оскорблял и пугал.

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