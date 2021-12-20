Семье с 14 детьми, у которых в Сумской области сгорел дом, собрали средства на новый

Семье с 14 детьми, у которых в Сумской области сгорел дом, собрали средства на новый

Две комнаты в доме полностью забиты вещами, которые подарены неравнодушными.

В Сумской области многодетная семья погорельцев из села Коровинцы переехала в новое жилье, которое им помогли приобрести неравнодушные люди. Свой бывший дом, в котором проживало 14 детей и 9 взрослых – они потеряли во время пожара. Теперь крышу над головой многодетная семья считает настоящим подарком от Святого Николая.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Многодетная семья снова в сборе и понемногу осваивается в новом доме. Они вспоминают, как остались без крова. Предполагают, что сократило электросети через новую люстру. Поэтому огромный дом, где жила многодетная семья, выгорел дотла, вместе с вещами, деньгами и документами. Чудом никто не пострадал.

«Ужас был, выбегали малышей, выносили на огород, там стекло летело, и шифер вылетал, там ужасно было», — рассказывает одна из дочерей.

На следующий день погорельцы разместили в сельской амбулатории. И именно туда десятки людей стали приносить одежду, вещи первой необходимости. А еще – собирать деньги на покупку нового жилья. «Даже малого одноклассник принес, дал 5 долларов своих из копилки. Всем спасибо, без людей бы этого не было», — говорит мама семьи Анна Буханец.

Теперь у них новый дом в 120 квадратов. 360 тысяч гривен пожертвовали семье две местные агрофирмы, еще более 60 тысяч — перечислили незнакомые, но небезразличные люди. «Три спальни, зал, прихожая, кухня летняя. Диван, спасибо людям, отдали из Сум. Я не ждала, честно, столько вещей, я уже отбой делала», — добавляет женщина.

А вот малыши радуются тому, что переехали к новогодним праздникам. Подаренной одежды и игрушек столько, что даже не успели разобрать. Две полноценные комнаты, которые до потолка заколочены вещами. Их собрали и передали семье Буханец неравнодушные люди. «Мы три дня перевозили и до вечера», – рассказывают дети.

Здесь подарки и от школьников, и спасателей, и от военных. «Артиллерийской 27-й бригаде – купили мне электромясорубку, о которой я даже не мечтала», – говорит Анна.

Что будет лишним, говорят в семье, поделятся с другими, кто попал в беду. Сами же в первую очередь решили позаботиться о безопасности дома. И полностью заменить электропроводку, чтобы не потерять жилье снова. И непрестанно благодарят всех, кто поддержал и помог в трудную минуту.

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