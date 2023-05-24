Семеро пленили 22-х и захватили кучу техники: бойцы рассказали о вражеском штурме, который обернулся для тех ловушкой

Четыре танка, несколько колесных бронированных "Тигров", боевую гусеничную машину десанта и около полутора десятков вражеских пехотинцев — уничтожили воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка на Донецком направлении. Россияне пошли на штурм украинских позиций в районе Первомайского. Ожесточенные бои там продолжались около трех суток. В итоге свои позиции наши пехотинцы удержали, захватили немало трофеев и еще пленили более двух десятков российских спецназовцев, говорится в ТСН.

На окраине Первомайского прямой путь на Донецк, до окружной полдесятка километров, она проходит по окраине Песков, и именно там круглосуточно маневрируют вражеские танки. Позиции русской пехоты гораздо ближе. “600 метров. Сказать, что здесь ожесточенные какие-то бои были в последнее время, нет. Вот до тех пор, как они начали нас штурмовать”, – говорят бойцы.

Новый мощный вражеский штурм в направлении Первомайского, после почти недельного пехотного затишья на участке, начался около недели назад, говорит "Серган". Последние дня четыре, просто по три, по четыре штурма в сутки происходит. Капец! Я не спал трое суток”, — рассказывает военнослужащий 59 ОМПБр ВСУ “Серган”.

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С тех пор, оружие из рук пехотинцы 59-й мотопехотной почти не выпускают. "Бывает, что по 8-10 раз ведем перестрелки", — говорят ребята.

Но последнюю неделю, признаются пехотинцы 59-ки, с одними автоматами на этих позициях было бы плохо. "Вдоль посадок выезжает техника. И работает с колес. Они уезжают, достаточно так быстро едут и стреляют по нам с этой стороны. А с той стороны стреляет по нам танчик, что на прикрытии стоит”, — рассказывает “Серган”.

Впрочем, даже танки в ту минуту штурмов оккупантам не помогли. Вражеская пехота, под прикрытием брони, вплотную приблизилась к позициям наших воинов там и осталась. “Зашли пид**ы. Одиннадцать человек. Два в плену, один еще жив. Все остальные мертвые. Держим оборону”, — говорят бойцы.

Еще раз мощь украинской обороны россияне взялись проверять уже за считанные часы. “Накрывают позиции: артиллерия, миномет, стволка. В "Тиграх", в "Бехах", в "БМДешках" спецподразделение "Шторм". Подлетали почти под позиции”, — передает события боец.

Под давлением того нашествия наши пехотинцы переместились на резервную позицию, на первый план вышла украинская арта, и выкатился на прямую наводку украинский танк. “Тут ад был. Танк вышел в поле, прямой наводкой отработал 20 выстрелов по этой позиции», – рассказывает боец об отвоеванной позиции.

Этот бой с воздуха в режиме реального времени корректировали наши беспилотники. Именно слаженная работа тяжелых калибров, разведки и впоследствии штурмовой группы позволила разбить врага. Вражеское оружие пехотинцы 59 уже установили на своей позиции. Пришлось вывозить пленных россиян и вышло не за раз. 22-х спецназовцев российского "шторма", пленила штурмовая группа разведчиков 59-й мотопехотной из семи воинов. “Знаете в чем прикол? Здесь сидело 24 человека, когда пацаны наши сюда вскочили, все 24 были целы. Ну, как цели? Живые. Мальчики оставили здесь два кац**их тела, остальные взяли в плен”, — рассказывает воин.

На отвоеванной позиции наши военные обнаружили белые опознавательные повязки с буквой “V”, кипы документов, целый арсенал оружия и амуниции.

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