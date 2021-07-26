Семеро раненых, в том числе женщины: подробности обострения на фронте

Семеро раненых, в том числе женщины: подробности обострения на фронте

Осколочные ранения получили четверо военнослужащих. Еще троих в госпиталь увезли с контузиями.

Мощный вражеский артобстрел — на передовой уже семь раненых.

Об этом говорится 28 апреля во сюжете ТСН.16:45.

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По данным источников ТСН, утром пророссийские наемники выпустили со стороны оккупированного Донецкая 25 артснарядов 122-го калибра по позициям одной из бригад. И этот обстрел они корректировали с помощью дрона.

Осколочные ранения получили четверо военнослужащих. Еще троих в госпиталь увезли с контузиями. Известно, что среди раненых есть несколько женщин. Одна из них в тяжелом состоянии, еще один — в средне тяжелом.

По информации штаба Операции объединенных сил, украинские армейцы после этого обстрела вычислили, откуда именно били боевики, и дали врагу ответ.

Новости с фронта: боевики ранили 7 украинских военных

Напомним, что на Донбассе прошедшие сутки, 25 июля, от вражеских обстрелов один воин ООС получил осколочные ранения, другой — боевое травмирования.

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