В Киеве свирепствуют COVID-19 и грипп

В столице зафиксирован рост количества больных ОРВИ и коронавирусом на 8,5% по сравнению с предыдущей неделей. Несмотря на общее увеличение показателей, медики отмечают положительное влияние дистанционного обучения в школах, хотя ситуация с госпитализациями, особенно среди детей, остается тревожной.

За прошедшую неделю в Киеве заболело более 10 тысяч человек, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 9 242.

Об этом ТСН.ua рассказал Сергей Чумак, главный государственный санитарный врач Киева, генеральный директор ГУ «Киевский городской ЦКПХ Минздрава».

Влияние каникул и миграции населения на статистику

По словам Сергея Чумака, темпы распространения болезней пока не являются критическими благодаря уменьшению контактов между детьми:

«Повышение уровня заболеваемости в Киеве есть. Оно не такое стремительное за счет того, что в школах продлили каникулы и введена смешанная форма обучения, дети меньше контактируют между собой — соответственно и меньше болеют», — объясняет специалист.

Дополнительным фактором стало то, что часть жителей столицы временно выехала из города из-за проблем с электроэнергией и отоплением после российских атак. Сейчас дети составляют 45% от общего количества больных в городе.

COVID-19: меньше больных, но больше госпитализаций

Особое внимание санврач обратил на специфику течения коронавирусной инфекции этого сезона. Хотя общее количество новых случаев уменьшается, состояние больных часто требует стационарного лечения.

«Что касается коронавируса, то сейчас отмечается уменьшение заболеваемости, но фиксируется значительное увеличение именно госпитализаций из-за этой болезни, как среди взрослых, так и среди детей. Из всех госпитализаций — 50% это именно дети», — рассказывает Сергей Чумак.

Летальные случаи

Несмотря на отсутствие эпидемического порога, болезни продолжают уносить жизни. На прошлой неделе в столице было подтверждено семь смертей, вызванных осложнениями от вирусов.

«На прошлой неделе от осложнений как коронавируса, так и гриппа умерло семь человек. 5 — от осложнений коронавируса, 2 — от осложнений гриппа», — отмечает главный санврач Киева.

Он отметил, что хотя критической ситуации в городе пока нет, важно вовремя обращаться к врачам при первых симптомах болезни.

Основные симптомы гриппа (начинается остро):

Резкое повышение температуры: обычно более 38°C и выше.

Ломота в теле: выраженная боль в мышцах и суставах.

Сильная головная боль: часто в области лба и висков.

Слабость: ощущение истощения, которое появляется с первых часов.

Сухой кашель: может появиться позже, вместе с болью в горле.

Основные симптомы COVID-19 (текущие штаммы):

Длительная лихорадка: температура может держаться несколько дней.

Нарушение дыхания: одышка, ощущение нехватки воздуха (признак того, что надо немедленно к врачу).

Потеря вкуса или обоняния: встречается реже в новых штаммах, но все еще является специфическим маркером.

Сильная усталость: ощущение полной разбитости.

Ранее мы писали о том, что по миру распространяется смертоносный грипп, и рассказывали, что известно о новом штамме H3N2.