Семьей защищают Украину: на передовой служат трое родных братьев из Львовской области

Старший брат планирует остаться в армии и строить карьеру военного.
Братья-защитники. В одном подразделении и даже на одной позиции на Луганщине служат трое родных братьев из Львовщины. Александр, Назар и Максим Гетманчук в армию пошли добровольно и все попросились на фронт.
Об этом 12 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.
Это — Гетманчук Саня, Гетманчук Максим, Гетманчук Назар. Все служат в одном подразделении, держат оборону на Луганщине неподалеку Попасной. Братья Гетманчук из большой семьи — у них есть еще младший брат и четверо маленьких сестричек. Последние три года детей воспитывала одна мама и для нее это был как гром среди ясного неба — трое старших сыновей идут воевать за Украину.
"Возникла идея в младшего брата, а мы за ним", — говорит Александр Гетманчук.
Когда братья пришли на передовую, командир решил их отсылать по разным подразделениям. Говорит, эти бойцы во время боя точно будут прикрывать друг друга до последнего.
"О ребятах могу сказать только хорошее, показали себя как дисциплинированные, мотивированные ", — говорит военнослужащий ВСУ "Корсар".
Гетманчуки родом из села, поэтому к работе на передовой привыкли быстро. В последние месяцы все трое попадали и под обстрелы противника. Старший Назар уже рассуждает о том, чтобы остаться в армии и строить карьеру военного. Возможно, за ним подтянутся и младшие братья. Они всегда стараются быть вместе.
Единственное, что угнетает братьев — не всегда могут позвонить родным. Позиции в них далеко в степи, ближайший холмик, с которого можно позвонить в несколько километров, и тот простреливается противником. Для трех родных братьев, которые на передовой защищают страну, ТСН организует видеообращение.
"Если нашу страну будут защищать целыми семьями, то никакая скотина нас не завоюет. В ТСН мы давно этого не делаем, но сегодня будет исключение. Хотите передать маме привет?", — говорит корреспондент ТСН Александр Загородний.
"Мама, с нами все хорошо, не волнуйся. Скоро вернемся домой", — говорят братья.
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