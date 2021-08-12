Семьей защищают Украину: на передовой служат трое родных братьев из Львовской области

Старший брат планирует остаться в армии и строить карьеру военного.

Братья-защитники. В одном подразделении и даже на одной позиции на Луганщине служат трое родных братьев из Львовщины. Александр, Назар и Максим Гетманчук в армию пошли добровольно и все попросились на фронт.

Об этом 12 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Это — Гетманчук Саня, Гетманчук Максим, Гетманчук Назар. Все служат в одном подразделении, держат оборону на Луганщине неподалеку Попасной. Братья Гетманчук из большой семьи — у них есть еще младший брат и четверо маленьких сестричек. Последние три года детей воспитывала одна мама и для нее это был как гром среди ясного неба — трое старших сыновей идут воевать за Украину.

"Возникла идея в младшего брата, а мы за ним", — говорит Александр Гетманчук.

Когда братья пришли на передовую, командир решил их отсылать по разным подразделениям. Говорит, эти бойцы во время боя точно будут прикрывать друг друга до последнего.

Новости с фронта: семьей против врага - как братья из Львовской области защищают Украину

"О ребятах могу сказать только хорошее, показали себя как дисциплинированные, мотивированные ", — говорит военнослужащий ВСУ "Корсар".

Гетманчуки родом из села, поэтому к работе на передовой привыкли быстро. В последние месяцы все трое попадали и под обстрелы противника. Старший Назар уже рассуждает о том, чтобы остаться в армии и строить карьеру военного. Возможно, за ним подтянутся и младшие братья. Они всегда стараются быть вместе.

Единственное, что угнетает братьев — не всегда могут позвонить родным. Позиции в них далеко в степи, ближайший холмик, с которого можно позвонить в несколько километров, и тот простреливается противником. Для трех родных братьев, которые на передовой защищают страну, ТСН организует видеообращение.

"Если нашу страну будут защищать целыми семьями, то никакая скотина нас не завоюет. В ТСН мы давно этого не делаем, но сегодня будет исключение. Хотите передать маме привет?", — говорит корреспондент ТСН Александр Загородний.

"Мама, с нами все хорошо, не волнуйся. Скоро вернемся домой", — говорят братья.

Напомним, в ТКГ назвали три причины активизации боевиков.

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