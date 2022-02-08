Семейные войны: на Прикарпатье женщина залезла в дом бывшей жены своего мужа, чтобы снять там видео

Семейные войны: на Прикарпатье женщина залезла в дом бывшей жены своего мужа, чтобы снять там видео

Свои действия подозреваемая объяснила "заботой о детях мужа".

В с. Копанки Ивано-Франковской области женщина залезла в дом бывшей жены своего мужа и снимала там видео, которое опубликовала в социальных сетях. Потерпевшая из-за этого обратилась в суд.

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Об этом говорится в приговоре Калушского горрайонного суда Ивано-Франковской области, сообщает ТСН.ua.

Суд установил, что подозреваемая в октябре 2021 года залезла в дом бывшей жены своего мужа. Там она решила проинспектировать условия, в которых живут потерпевшая и ее дети.

Подозреваемая заявила, что заботилась о детях мужа от первого брака

На суде подозреваемая вину признала и рассказала, что приехала в гости к детям своего мужа. Однако бывшая жена ее не впустила в дом. Тогда она залезла в дом и снимала бытовые условия пострадавшей на камеру. Впоследствии она опубликовала видео в социальных сетях, однако через 20 мин. удалила. Свои действия подозреваемая объяснила тем, что была поражена плохими условиями, в которых живут дети мужа и решила таким образом позаботиться о них.

Потерпевшая говорит, что подозреваемая постоянно ее оскорбляет

Потерпевшая на суде рассказала, что у нее есть общие дети с мужем подозреваемой. Поэтому новая жена ее экс-супруга постоянно ее оскорбляет. Женщина добавила, что подозреваемая снимала на видео комнату, где раньше жил ее покойный отец. Она отметила, что не успела там сделать ремонт, однако в ее помещении всего девять комнат и дети живут в нормальных условиях. Она просила суд взыскать с подозреваемой 30 тыс. грн морального ущерба.

Приговор суда

Суд признал подозреваемую виновной по ч. 1 ст. 162 УК Украины. Ее оштрафовали на 850 гр. Также она должна заплатить потерпевшей 3 тыс. грн моральной компенсации.

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