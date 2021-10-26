Семейный врач не идет, а "скорая" не едет: как действовать, если вы заболели COVID-19

Семейный врач не идет, а "скорая" не едет: как действовать, если вы заболели COVID-19

Медики признаются, что просто не справляются с наплывом больных.

На фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в Украине медицинская система сдает по всем фронтам. У семейных врачи втрое большие нагрузки, чем обычно, а экстренная медицинская помощь фиксирует рекорды по вызовам.

О том, остался ли запас прочности у украинской медицинской системы из-за новой волны коронавируса – 26 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Соцсети переполнены жалобами на семейных врачей: километровые очереди, невозможно дозвониться, не приходят домой на вызовы. В Минздраве объясняют – заставить семейного врача пойти на прием на дом никто не может.

Как в идеале должна действовать первичка для пациентов с подозрением на "ковид": семейный врач должен осмотреть пациента на приеме. Или опросить больного по телефону.

На самом деле, в коридорах амбулаторий – толпы и очереди больных с температурами, удушьями и кашлем. Очереди тех, кому только спросить, и отдельная очередь – кому нужно получить свидетельство о прививках, или исправить ошибки, чтобы получить сертификат. Между ними ругань и скандалы.

Врачи работают с тройной нагрузкой, потому что часть коллег забрали в прививочные центры, чтобы обеспечивать кампанию по вакцинации.

Медики признаются, что просто не справляются с наплывом больных. Поэтому физически не могут добраться до больных по домашним вызовам, даже если больные лежачие.

В Минздраве лежачим предлагают сразу вызвать "скорую".

В свою очередь коллега по департаменту отрицает слова главы экстренной группы по первичной помощи. Говорит, у них и так побит рекорд по вызовам — "экстренка" захлебывается и должна выезжать только когда:

одышка;

боль в груди;

высокая температура;

головокружение;

потеря сознания;

сатурация ниже 92 .

Всем остальным отказывают – из-за этого постоянно случаются конфликты.

Некоторые украинцы, чтобы не проходить все круги ада, вынуждены самостоятельно тянуть больных родственников в приемные отделения больниц, потому что просто боятся, что те умрут дома, не дождавшись медицинской помощи.

И хотя в Минздраве этого не признают, медицинская система на пороге коллапса. Какой запас прочности есть на первичке, в экстренном или стационарном звене украинской медицины никто сказать не берется.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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