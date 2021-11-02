Семейный врач отказался прийти домой: к кому обращаться больным и где искать помощь

Отказ для одной из пациенток окончился смертью.

В "Сніданок" обратилась Анна Ткачева, мама которой не могла получить помощь, потому что семейный врач просто отказывалась прийти к ней домой.

Что известно об истории с грустным концом и как реагировать, если врач отказывается приходить домой, в сюжете "Сніданку з 1+1".

В поселке городского типа Подгородная Николаевской области проживала 61-летняя Валентина Кузьмовна. У женщины ухудшилось самочувствие: стало тяжело дышать. "Мы уже к ней четыре раза вызывали скорую помощь. Маме было тяжело передвигаться даже по комнате. Она ходит на двух палочках. Началась сильная одышка. Она улавливает воздух — ей просто не хватает", — вспоминает Анна.

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Врачи скорой приезжали, оказывали помощь и каждый раз говорили, мол, нужно обращаться к семейному врачу. Он должен осмотреть женщину, дать направление на анализы и к узкому специалисту. Валентина Кузьмина физически не могла самостоятельно добраться до своего врача, а медичка каждый раз отказывалась приехать к пациентке домой. Не соглашалась она и пообщаться дистанционно, чтобы хотя бы направить женщину на всеобщее обследование. "Мы просили у нашего семейного врача, чтобы она дала хоть какое-то направление: поехать в больницу, сделать рентген, сдать кровь, анализы. Но она даже этого нам не дала", – рассказывает Анна Ткачева.

Следует заметить, что это не единственный маломобильный пациент, которого игнорировала врач. "В соседнем селе также эта Марьяна, семейный врач. Там даже через дом от ФАПа расположен. Не знаю — мужчина или женщина, которым тоже тяжело передвигаться. Она даже через несколько домов не приходит", — говорит женщина.

После обращения "Завтрака" Валентина Тарасовна попала в больницу. Впрочем, она не пробыла там и двое суток. Врачи говорят: если бы женщина раньше получила помощь, она могла бы выжить.

Где искать помощи, если семейный врач не приходит на вызов

С вопросом: должен ли семейный врач ходить домой к маломобильным пациентам, "Завтрак" обратился в Министерство здравоохранения. Заместитель министра Ирина Микичак объясняет: врач должен прийти на помощь, особенно в этих конкретных случаях. "Если есть ситуация, когда нужно организовывать помощь в домашних условиях, то врач, общаясь с пациентом, а тем более – когда семья обращается неоднократно, должна все-таки выйти в семью", – пояснила представительница Минздрава.

Если же семейный врач отказывается прийти, то следует обращаться к непосредственным руководителям врача. "У каждого медицинского учреждения есть владелец. По меньшей мере — это глава территориальной громады. Далее — район, город, область. Есть департамент здравоохранения в каждой области. Им немного легче в каждом конкретном случае вмешаться", — говорит Ирина Микичак.

Также заместитель министра советует обращаться в колл-центр Минздрава по телефону 0 800 60 20 19.

Следует отметить, что сейчас медицинская система Украины переживает реформу – первым этапом которой стала реформа первичного звена. Это – семейные врачи, с которыми нужно подписать декларацию. В рабочее время он постоянно находится в доступе по телефону.

Двойной формат работы, а именно прием вживую и телефонные звонки, создал огромную нагрузку на врачей. Один врач может иметь почти несколько тысяч уже подписанных документов, а еще несколько десятков человек в режиме ожидания — на упадок, если вдруг кто-то из пациентов разорвет декларацию. Кроме того, пандемия усложняет ситуацию, ведь обращений из-за коронавируса намного больше, чем могло бы быть обычно.

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