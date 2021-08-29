Семьи погибших в Иловайск трагедии требуют ответов и наказаний за смерти родных

Осведомлены чиновники уверяют, что даже рассекреченные прокуратурой материалы не дадут ответов

Украина отмечает День памяти своих погибших защитников. Семь лет назад за свободу и независимость в Иловайск трагедии погибло больше всего украинцев, которые защищали страну от российской агрессии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

Утром возле зала памяти в Министерстве обороны Украины собирается едва ли не все руководство страны, родные погибших, и бойцы, прошедшие плен, но выжившие. За каждым, кто погиб именно 29 августа в разные годы, звучат колокола, почетный караул стреляет в небо. В общем раздается 244 выстрелы. И их слышать в нескольких кварталах от места памяти.

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Семь лет назад Украина пережила самые черные дни новейшей истории. При выходе из Иловайская так называемым зеленым коридором русская армия расстреляла колонны украинских бойцов и добровольцев. По сводным данным, в дни Иловайской трагедии погибло 366 украинский, полсотни — получили ранения, полторы сотни — пропали без вести.

На Михайловской площади у стены памяти собираются те, для кого Иловайск стал личной трагедией. Сейчас, через семь лет после тех событий, все меньше слез, и все больше улыбок, объятий и воспоминаний.

Кто виноват в Иловайск трагедии — в этом году ответ на этот вопрос вовсю ждут все, кого непосредственно касаются события семилетней давности. На этой неделе Генеральная прокуратура начала обнародовать 70 до сих пор засекреченных томов дела о Иловайске. Прокуроры обещают, что эти материалы дадут понять, какие решения принимались в высшем руководстве страны во время тех событий.

«Почему именно одно было решение по этим двум направлениям, почему 10 не было решений? Почему тактическому командиру Хомчаку не дали возможность использовать максимум маршрутов для выхода из коридора?», — спрашивает боец батальойна "Донбасс "Игорь Гевко.

Ждут ответа и сестры 37-летнего Константина Нечепуренко, бойца батальона "Кривбасс", который погиб именно в зеленом коридоре. «Первое — почему не пришла помощь? Второе — почему не было достаточно боеприпасов? Именно так, почему был поставлен? Все же за один день сколько жизней положено, ни за что, просто ни за что», — говорит сестра погибшего бойца Оксана.

Андрей Тетерев — командир батальона "Миротворец", который также выходил зеленым коридором с Иловайска говорит, читал до сих пор засекреченные материалы дела. К ним у него был доступ, когда он был народным депутатом. Уверяет, каких-либо особых ответов украинцы там не увидят.

«Ничего чрезвычайного мы с этому делу не узнаем, там на самом деле описана хронология и численность группировки украинских войск, просто почему-то засекретили. Вместе с тем, я за то, чтобы и украинские военные эксперты, и журналисты имели доступ к этому делу, чтобы общество понимало, каким образом мы принимали решения и действовали в 2014 году», — отмечает Андрей Тетерев.

На Михайловской сегодня, уже традиционно, пели гимн, возлагали цветы и молились за погибших. А еще говорили — в поисках виновных мы должны помнить, что главный виновник, в том числе, и Иловайской трагедии — Кремль. И отступать на Донбассе Россия пока не собирается.

Напомним, что ордена "Золотая звезда" президент вручил сегодня семьям погибших на фронте бойцов Святослава Горбенко и Виктора Гурняка. Оба погибли в октябре 2014 года при схожих обстоятельствах, но в разных частях Донбасса. 19-летний Горбенко псевдо "Скельд" на войну пошел добровольцем, воевал в составе "Правого сектора". Во время обороны Донецкого аэропорта, спасая травмированного собрата, получил смертельного осколочного ранения.

27-летний Гурняк был добровольцем батальона "Айдар", погиб, когда из-под минометного обстрела вывозил на Луганщине, в районе 32-го блокпоста, раненых.

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