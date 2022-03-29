Семилетняя школьница отдала все свои деньги на бронежилет для украинского бойца

Семилетняя школьница отдала все свои деньги на бронежилет для украинского бойца

Несколько лет Варя гривна к гривне откладывала деньги на айфон, однако отдала деньги, чтобы сохранить по крайней мере одну жизнь.

В Кропивницком 7-летняя школьница отдала все деньги из своей копилки волонтерам, чтобы те купили бронежилет для украинского бойца. Девочка несколько лет складывала на телефон. Но когда началась война, без колебаний пожертвовала своей мечтой, чтобы сохранить хотя бы одну жизнь.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

7-летняя Варя Хлевницкая передает украинскому воину бронежилет, приобретенный за собранные ею деньги. Военный трогательно благодарит.

Несколько лет Варя гривна к гривне откладывала деньги на желанный айфон. И уже почти собрала нужную сумму, когда началась война. Девочка разбила свою копилку, чтобы помочь армии.

"Просто решила отдать, чтобы скорей война закончилась и помочь солдатам", — отмечает она.

7-летняя школьница отдала все деньги из своей копилки на бронежилет для украинского бойца

Содержимого копилки на бронежилет не хватило. Чтобы собрать оставшиеся суммы, Варя продавала живые цветы. Желающих их купить было гораздо больше, чем букетов. Девочка начала рисовать цветочные композиции, а деньги передавать волонтерам.

История школьницы, отдавшей свою копилку на помощь армии, растрогала волонтеров. Они до войны как раз занимались продажей гаджетов и имели кое-что на складе, поэтому решили осуществить детскую мечту и подарили маленькой блоготворице айфон.

Первоклассница и ее мама тем временем планируют и дальше волонтерить, потому что украинцы в соцсетях сплачиваются и перечисляют деньги для Вари – на бронежилеты.

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