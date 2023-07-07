Съемка превратилась в борьбу за выживание: в Луганской области оккупанты устроили охоту на полицию и группу ТСН

В селах на Луганщине нет ни света, ни связи, единственный способ узнать, что там происходит в мире – дождаться полицейских, которые привозят гуманитарку.

Полицейские Луганщины продолжают заботиться о земляках из освобожденных сел. Хотя добраться до них каждый раз – как пройти сквозь серьезное сражение. Под постоянными обстрелами они доставляют людям хлеб, лекарства, гуманитарную помощь и просто поддерживают добрым словом, говорится в ТСН.

Прямо во время поезда с полицией в прифронтовые села съемочной группы ТСН, бус с продуктами застревает на дороге. Практически сразу в небе выслеживает вражеский дрон, враг успевает накрыть первым снарядом. После взрыва несколько буханок хлеба выпадает прямо на дорогу, но подбирать его никто не решается, полицейские знают, сейчас прилетит еще один снаряд. Поэтому в село Невское на Луганщине полицейские двигаются без остановки, там быстро разгружают хлеб, макароны, масло, а еще генератор.

Все село разорвано не просто снарядами – мощными полтонными авиабомбами и ракетами, показывают местные. "Мы и сами понять не можем, уже 48 бомб и ракет уже 46", — перечисляют местные.

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Понять можно, говорят полицейские, россияне уже заявили, что полностью захватили Луганскую область, поэтому они не жалеют ни бомб, ни ракет, чтобы продвинуться к границе. Но украинская армия держит оборону, а украинская полиция как только поддерживает местное население. "Это наши люди, мы же полиция Луганщины, это луганские люди и надо оказывать помощь, такая как есть", — говорит полицейский Луганской области "Мазай".

После доставки продуктов появляется еще одна задача – уехать. Далее бус движется по полям, где рядом падают вражеские мины, но командир отряда на псевдо "Мамай" маршрут не меняет, говорит, должны навестить соседнее село также.

В этих селах нет ни света, ни связи, единственный способ узнать, что там происходит в мире – дождаться полицейских. Первым делом для людей раздают хлеб, вторым – связь, полицейские быстро разлагают "Старлинк", местные пенсионеры наконец-то могут сказать родным несколько слов. Но все прерывают оккупанты, накрывающие село вражескими минами.

Российские дроны обнаружили полицию со съемочной группой и устроили охоту. Им приходится высчитывать, когда у врага перезарядка и разъезжаемся по разным дорогам. "Мамай" говорит, что так больше шансов выскочить из села.

Из этой поездки из 4 автомобилей целой и невредимой выехала только одна. Такая цена здесь хлеба, вздыхает начальник полиции Луганской области. Но не уезжать они не могут. "Люди видят, что есть власть, есть полиция, люди видят, что они не брошены", — говорит начальник полиции в Луганской области Олег Григоров.

Через несколько дней полицейские подремонтируют свои автомобили, загрузят несколько сот буханок хлеба и снова поедут туда, где постоянно стреляют, потому что их там ждут.

Оккупанты устроили охоту на полицию со съемочной группой ТСН

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