Съемки для Playboy и OnlyFans: украинская модель ню в откровенном интервью рассказала о работе за рубежом (фото 18+)

Модель из Ровно рассказала о съемках для Playboy и OnlyFans, о сексе с фотографами и предложениях сняться в порно.

Искусство интегрировалось в условия, которые диктует современный мир и благодаря форме демонстрирует содержание. Так произошло и с эротичной фотографией. В современном мире моделям, которые снимаются обнаженными, нередко предлагают секс за деньги, съемки в порно и продажи своего эротического контента на OnlyFans.

ТСН.ua пообщался с ню-моделью и расспросил у нее о работе, съемках взрослого контента для Playboy, о порно и сексе с фотографами.

Профайл модели

Меня зовут Катя, мне 27 лет. Родом я из Ровно, но с 2013 года живу за границей. Сначала я была в Варшаве, где я и сейчас, кстати, но собираюсь переезжать в Испанию. Мне там больше подходит климат. Плюс я знаю испанский и планирую там устроиться на работу переводчиком — я знаю пять языков.

Я переехала в Польшу, потому что мои родители решили, что мне нужно учиться за границей. Кроме того, я выиграла бесплатную учебу на факультете журналистики. Но проучилась я только три года, дальше мне "не пошло". Я больше хотела работать. Поэтому начала заниматься моделингом. Раньше съемки были для меня постоянной профессией, но сейчас это больше хобби. Я снимаюсь, если есть интересная идея или если высоко оплачивается.

Фото: Inst.: kathe_rinee_

О первой ню-съемке

Вообще, первая ню-съемка у меня была еще в Украине. Помню, что я тогда за нее заплатила – очень хотела себе голые фотографии. Мне всегда нравилось женское тело, как оно выглядит. Потом я уже зарегистрировалась на польском сайте, мне стали писать фотографы, предлагали участвовать в воркшопах. У меня тогда было по две-три фотосессии в день. Это было очень утомительно. Я снималась в разных странах, но кроме аэропортов и студий ничего не видела.

В Украине очень развита фотоиндустрия. Так же как и в Польше. К примеру, в Киеве существует много крутых фотостудий. Да и девушки красивее — что из Украины, что из Польши — и потому, наверное, именно в этих странах так развилась индустрия.

Съемки для мужских журналов

Я всегда хотела быть на обложке Playboy. Мне это очень нравилось. Женское тело красивое. Если фотосессию качественно сделать, не пошло, кто бы не хотел видеть себя на обложке всемирного журнала?

На сегодняшний день мои фотографии опубликованы в журнале Men's Health и Playboy. Также была запланирована съемка для Maxim, но она отменилась.

В целом, публикация в таких изданиях требует много времени. Когда я опубликовалась в Playboy в первый раз, фотограф, с которым сотрудничала, выслал им на рассмотрение мои фотографии и мы с ними общались как минимум полгода. После того, как фотографии были согласованы, меня опубликовали в польском Playboy.

Обычно лучше сотрудничать с фотографами, у которых уже был опыт публикации в таких изданиях. Их лучше знают, поэтому они могут добиться какого-нибудь лучшего места в журнале. С точки зрения механики действий, сначала фотограф проводит фотосессию, затем отбирает лучшие кадры и редактирует их, уже после этого, по желанию, он может отправить их в те или иные издания.

Фотографии для таких журналов имеют определенные критерии. Они не возьмут фотографии, на которых модель полностью обнажена. Больше всего им подходят фото в белье или с прикрытыми частями тела. Главное, чтобы эти фото были аутентичными.

Я очень стеснялась во время первой съемки. Я не знала, как стать, куда положить руки, как повернуть лицо. Но если честно, это все исчезло буквально через несколько месяцев, поскольку я постоянно практиковалась и изучала новые позы. Сейчас мне гораздо труднее фотографироваться в одежде, чем без нее.

Сколько платят за ню-съемку

За любые съемки практически всегда платят. То же касается и воркшопов — они тоже приносят прибыль. Все зависит от места, где ты будешь публиковаться. Если это какой-то журнал, они сами говорят твою ставку – обычно это от 300 до 1300 евро. Фотограф отдельно получает свою часть. На воркшопах можно заработать 300 евро в день. Чешский Playboy заплатил за фотографии 1500 евро. Но эти деньги тоже делят с фотографом.

OnlyFans и порно

Сейчас мне постоянно предлагают съемки для OnlyFans. Это стало очень популярным явлением, но, честно говоря, я не хочу, чтобы кто-то зарабатывал на моих фотографиях. У меня была страница на этом сервисе во время активной фазы ковида в 2020 году. Тогда я вела ее примерно три месяца, набила себе где-то 300 подписчиков.

OnlyFans – это очень тяжелая работа, поскольку нужно в день публиковать не менее четырех фотографий и видео, созданных в разных интересных локациях, общаться с "клиентами". Но деньги это приносит неплохие – за это время я заработала ориентировочно семь тысяч долларов. Но сервис забирает себе 20% твоей прибыли.

Мне не нравится там публиковаться, поскольку очень много тех, кто может эксплуатировать твои фотографии и видео. Они их загружают на свои устройства и создают себе страницы, где публикуют твой же контент. И зарабатывают на этом.

Мне также предлагали съемки в порно. Смешно сказать, но за 500 долларов. Скорее всего, это была студия из Чехии, потому что у них эта отрасль там достаточно активно развивается. 500 долларов там платили за секс с парнем, 300 – за секс с девушкой и 700 – если ты будешь использовать какие-то дополнительные предметы. Там плату больше получают только модели, известные в порноиндустрии. Однако, вероятно, каждая из них начинала с небольших денег.

Но я бы снялась за 500 тысяч евро. С одним партнером или партнершей.

Секс с фотографами

Фотографы часто предлагают моделям секс. Но только непрофессионалы. Обычно ты приходишь на съемку, где ты не один на один с оператором. Там также есть ассистент, гример, владелец студии.

Но некоторые фотографы могут писать уже после съемки. У меня однажды была такая ситуация с оператором из Польши. Он просто мне сказал, что "я должна с ним переспать, поскольку это мой единственный шанс пробиться в этой жизни". Но потом я узнала, что такие же ситуации с этим фотографом были и у других моделей. Некоторые из них подавали заявления на него в полицию.

О сексуализации женского тела и сексуальности

Каждая профессия – это профессия. Если я позирую обнаженной, это не говорит о том, что я буду раздвигать ноги и делать непонятно что и непонятно с кем. Я стараюсь проявлять свою внутреннюю сексуальность через общую картинку.

Напомним, что в Шотландии хирурги установили мужчине бионический пенис после потери органа в ДТП. Теперь мужчина говорит, что почувствовал себя "настоящим человеком".

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