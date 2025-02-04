Съемочная группа ТСН попала под российский обстрел – есть раненый (фото)

Съемочная группа ТСН и 1+1 Марафон – журналист Александр Моторный и оператор Павел Бориско – попали под российский обстрел во время съемки сюжета на фронте.

Об этом сообщает 1+1 media.

В результате удара врага наш оператор получил множественные обломочные ранения и перелом ноги. Теперь Павла тщательно осматривают медики и оказывают всю необходимую помощь.

Инцидент произошел утром 4 февраля во время съемок сюжета о работе украинских операторов БПЛА на позициях недалеко от Волчанска.

"В какой-то момент вокруг начался артиллерийский обстрел. Ребята сказали, что, скорее всего, будет штурм. Им пришла команда на взлет. Ребята полетели – мы с Пашей сняли первый старт", – рассказывает Александр Моторный.

Павел Бориско снимал запуск следующего беспилотника и был рядом с членом экипажа. В этот момент их атаковал вражеский дрон.

Журналист Александр Моторный и оператор Павел Бориско / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Сначала думал, что прилетела артиллерия. Через секунд 30 мы выскочили на улицу – я увидел Павла у тайника. Сразу к нему подскочил – он лежал раненый, весь в крови. Второй парень – снаряжающий, пострадал еще больше… У Павла нога сломана. командир расчета, перетянул турникет, как положено. Стабилизировали ногу шиной", — вспоминает Моторный.

Оператор Павел Бориско

К счастью раненых удалось быстро эвакуировать с позиции.

Напомним, что атака на журналистов в условиях боевых действий является международным военным преступлением. Впрочем, по данным НСЖУ, с начала полномасштабного вторжения россияне убили по меньшей мере 18 журналистов при исполнении их профессиональных обязанностей. Еще 9 стали жертвами ракетных обстрелов.

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