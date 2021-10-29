Семья для Нанука: преданный аляскинский маламут ищет новую семью после смерти хозяйки

Внучку хозяйки, онкобольную женщину с двумя детьми покинул мужчина, поэтому взять собачку себе она не может.

Семья для Нанука: девятилетний аляскинский маламут ищет хозяина. Его хозяйка скончалась несколько недель назад. Так что пес впал в печаль. Родственники хозяйки не могут взять его к себе из-за объективных жизненных обстоятельств. И очень хотят найти для него человека, который бы полюбил его, как и они сами, — говорится в сюжете ТСН.19:30 28 октября 2021 года.

Нанука назвали в честь стихотворения, которое любила Юлия в детстве. Девять лет он жил с Юлиной бабушкой. Вместе они были почти круглые сутки.

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Валентина умерла две недели назад. Нанук загрустил. Об их взаимной любви и преданности рассказывает дочь Валентины. Она не может взять Нанука к себе, как и переселиться в дом к нему. Должена работать на нескольких работах и помогать дочери. Юлия – давняя знакомая ТСН. Она героиня сюжета об онкобольных. Женщину с двумя детьми покинул мужчина, только узнав о ее диагнозе. А теперь и выселяет их из квартиры. Нанука ей взять некуда.

Дом бабушки – это наследство родственников, которые не хотят оставлять себе собаку. Пока он неоформлен, здесь жить никто не планирует. Хотя решение далось им тяжело – решили устроить Нануку лучшую жизнь. Потому что говорят – его очень любят.

Будем надеяться, что Нанук найдет человека, который его полюбит.

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