Семья из Донетчины, потерявшая частную ферму, смогла возродить все с нуля на Полтавщине даже з большим масштабом

Теперь у семьи всего четырнадцать коров и бык, на Полтавщине родились и тринадцать телят.

Семья Кириченко в селе Донецкой области имела все — жилье, молочный бизнес, но война тут же разрушила планы на будущее. Чтобы спастись — люди выехали в более чем 400 километрах от родного дома и теперь вынуждены начинать все с нуля. Вновь отстраивают сыроварню и восстанавливают утраченное поголовье скота, говорится в ТСН.

Семья Кириченко на Полтавщине имеет уже огромное хозяйство, в конце апреля родился самые молодые телята. Ранее жили в селе Донецкой области недалеко от Бахмута и Часового Яра. Пожилая мать, отец, трое родных сестер — Елена, Олеся и Анастасия. Брат – в соседнем городе. Все семейные и помогали друг другу вести хозяйство. Только коров, быков и телят — было больше двадцати голов. "Варила сыры, делала сметану, молоко на рынок возили, сыворотку", — рассказывает хозяйка.

Но российские оккупанты начали массированные обстрелы. “Был обстрел села, цилиндры такие большие летели и один упал в песке, где наш Богданчик играл. Хорошо, что там не было рядом, он с отцом пошел коров встречать”, — рассказывает Елена.

Поэтому в июне большая семья выехала на автомобиле и эвакуационном автобусе, а имущество, которое могли, перевезли грузовиком. Оставив 5 своих домов, землю, работу, молочный бизнес – все, что удалось нажить за многие годы. Скот отдали местному фермеру на передержку. Сами же поселились в селе Полтавской области, дом им предложили под выплату. Сначала в ней ютились восемь взрослых и девять детей.

Через несколько недель решили перевезти сюда и стадо, но фермер, которому поручили скот, оказался недобросовестным. "Он просто сдал их на мясо беременных. Из 26 голов – шесть коров, бык и телочка остались”, — рассказывают хозяева.

Скот был в ужасном состоянии, эвакуировали их специальным грузовиком, более 400 километров преодолевали 12 часов. Коровы, говорят, стряхивали по недосмотру фермера и звукам обстрелов, надоев почти не было. Кроме своих – вывезли еще восемь купленных у односельчанки коров, рейс обошелся в 65 тысяч гривен, а их было два. Часть денег дали небезразличные.

Теперь у семьи всего четырнадцать коров и бык, на Полтавщине родились и тринадцать телят. Все живут в наскоро построенном сарае. На новом месте жизни семье Кириченко пришлось начинать с нуля и бизнес тоже. За гранты приобрели оборудование, чтобы снова варить несколько видов сыров, их и другую молочку продают, у них уже есть и постоянные клиенты. Часть продукции передается нашим воинам.

Ежедневно перерабатывают около двухсот литров молока и делают копченые сыры. Коптильню собственноручно смастерил Владимир – муж одной из сестер. "В Интернет залезли, посмотрели и все, опилки у меня грушевые и сливовые", — говорит мужчина.

Ежедневно перерабатывают около двухсот литров молока и делают копченые сыры.

Несмотря на то, что на Полтавщине уже год, по своему родному селу семья очень скучает. Больше всего сердце щемит у матери — Татьяны Александровны, которая там прожила более 30 лет. Но планируют останется в Полтавской области, чтобы развивать свой молочный бизнес. Уже есть место для мини-фермы. “Здесь идеальное место, потому что здесь рядом выгон. Планируем его загородить, поставить электропастуха”, — рассказывают фермеры.

Но сразу после победы обязательно посетят родные края. Семья верит, что такая долгожданная поездка уже не за горами.

Читайте также:

Юный барабанщик, чтобы собрать для своего тренера на прибор ночного видения, устраивает концерты к кровавым мозолям.

Обязательный английский язык в Украине: знания с некоторых начнут требовать уже через 2 года, а кому позволят поучить — 4

В Харьковской области возводят дома из ящиков из-под российского БК: "материалов" больше, чем достаточно