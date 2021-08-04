Семья из Львовской области "разрывает" ТикТок роликами: какие сюжеты снимают

Идеи появляются во время работы. Все они касаются привычной жизни.
Более 200 тысяч подписчиков и 15 миллионов лайков собрала семья тиктокеров со Львовщины. Прославились не только в своем селе, но и по всей стране.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 4 августа.
Популярными стали благодаря шутливым роликам, в которых зять всегда страдает от тещи.
На видеоиндустрию работает вся семья. Мария и два Владимира — зять и сын — актеры. Дочь Ирина — оператор.
"Видео придумывает брат, я, мама, зять, иногда папа придумывает идеи, иногда даже дети", — говорит блогер Ирина Грыцько.
Сейчас на канале семьи — более 200 тысяч подписчиков и 15 млн лайков. Такой успех в блогерстве достигли за год. Первое видео, вспоминает Владимир, выложили в соцсеть ради любопытства.
"Мама сидела, хотела продать свой телефон, мы шутили. Говорю: давайте снимем такой ролик в ТикТок. Я убеждал, этого никто не увидит, там одни дети", — сказал Владимир Бовцайло, блогер.
Однако ролик имел большой успех и семья увлеклась.
Больше всего подписчиков цепляют ролики на тему отношений тещи и зятя. Но, убеждают, хоть на видео зять и страдает от Марии, на самом деле семья живет дружно.
В селе о тиктокерах знают и гордятся ими.
"Все соседи вокруг знают и они уже — местные звезды", — отметила Ульяна Лотоцкая, соседка.
"Мне — 55 лет, успех то, что уже начинают узнавать, это приятно. Даже фотографироваться хотят", - поделилась Мария Бовцайло, блогер.
Кроме славы, ТикТок начал приносить еще и заработок. Один из отелей предложил семье бесплатный отдых, надеясь, что они снимут там несколько семейных скандалов.