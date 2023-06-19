Семья из Ровенщины потеряла дом в пожаре из-за электросчетчика, у облэнерго требует компенсации почти в 2 млн

В суде изучают доказательства и экспертизы и только после них сделают выводы, кто же должен был отвечать за счетчик, и как он был подведен к дому.

Семья из Ровенской области, которая спасаясь от огня посреди ночи выпрыгивая из окон, обвиняет облэнерго в пожаре и потере дома. Уверены, что загорелось из-за перепадов напряжения и замыкания в счетчике, поэтому требуют в облэнерго почти 2 миллиона гривен компенсации, говорится в ТСН.

Анатолий проснулся посреди ночи от треска, а когда зашел в соседнюю комнату, то был ошеломлен — все пылало. Мужчина бросился будить жену и вместе убегали от огня в чем были. Еще выпила снотворное. Если бы не разбудил, я бы точно не проснулась”, – говорит женщина.

В семье сгорело все имущество, и на помощь пришли неравнодушные. "Выгорело все внутри, крыша полностью сгорела, двери все, окна", — рассказывает Анатолий.

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Он обвиняет в пожаре облэнерго. Уверен, начался пожар от счетчика, который им установили в доме. "Счетчик стоял на входе, пожар возник в этом месте однозначно, потом он уже распространился", — рассказывает он.

О такой версии идет речь и в документах от ГСЧС. Теперь семья судится, чтобы в “Ровнооблэнерго” признали вину и выплатили материальную компенсацию, которую установила экспертиза — более миллиона 900 тысяч гривен. “То, что произошел пожар внутри — за электросети, счетчик, несет ответственность потребитель. Это не зона ответственности ЧАО "Ровнооблэнерго", — говорит представитель учреждения Оксана Ващишина.

Однако адвокат семьи уверен, что за счетчик отвечает именно облэнерго. "Он находится в их собственности и у них на балансе, как владельцы источника повышенной опасности они несут ответственность за оборудование, устанавливаемое конечному потребителю", — убеждает адвокат.

К тому же, говорит он, еще до пожара хозяева жаловались на постоянные скачки напряжения, а счетчик, несмотря на это, не прошел даже обязательных проверок. “Каждые полгода должен проводиться осмотр счетчика, проверка контактных соединений и т.д. У нас есть нарушение процедуры такого осмотра”, – добавляет адвокат.

В суде изучают доказательства и экспертизы и только после них сделают выводы, кто же должен был отвечать за счетчик, и как он был подведен к дому… В то же время почти год с начала пожара семья почти отстроила дом. Новый счетчик зацепили на столбе, поближе к улице.

Несмотря на помощь неравнодушных, за строительство Анатолий имеет кучу долгов, поэтому, говорит, мотивированный, чтобы доказать свою правду в суде.

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