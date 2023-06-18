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Семья из Волыни воспитывает уже 18 "рожденных сердцем", детей, но ищет на усыновление еще двух малышей

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Семья из Волыни воспитывает уже 18 "рожденных сердцем", детей, но ищет на усыновление еще двух малышей

Семья Степанюк из Волыни

Большинство детей они забирали из интернатов, а началось все с одного сына.

Семья Степанюк из Волыни во время войны пополнилась детьми и сейчас в их доме 8 усыновленных и патронатных детей, говорится в ТСН.

Александр и Надежда Степанюки вместе 15 лет и все дети у них усыновлены или под опекой. "Я не хотела быть опекуном приемной семьи, я хотела быть мамой, для меня было важно быть мамой для детей и поэтому мы для себя решили усыновлять", — рассказывает Надежда.

"Вообще, мне кажется, это мечта моего детства была, чтобы было много детей", — добавляет Александр.

Семья Степанюк из Волыни во время войны пополнилась детьми и сейчас в их доме 8 усыновленных и патронатных детей / ©
Семья Степанюк из Волыни во время войны пополнилась детьми и сейчас в их доме 8 усыновленных и патронатных детей

Большинство детей они забирали из интернатов, а началось все с одного сына. “Мы брали для себя одного ребенка, а потом оказалось, что есть сестричка. Как сестренку не забрать, когда ей несколько месяцев?”, — вспоминают родители.

А еще оказалось, что у их первенца есть два старших брата. В общей сложности сейчас восемь усыновленных, семеро детей приемных, остальные под временной опекой. "Они знают, что они усыновлены, потому что всегда найдутся "добрые" люди, которые помогут... Поэтому я детям объяснила, что я вас люблю, я ваша мама, я родила вас сердцем", — утверждает женщина.

Из истории каждого ребенка здесь не делают тайны, хотя усыновление гарантирует анонимность. Надежду с меньшим братом семья Степанюков забрали из интерната 10 лет назад. Теперь девушке 24, и она стала – помощницей воспитателя-матери. Последние усыновленные дети – 5-месячная Злата со старшими Викой, Максимом и Матвеем – они родные братья и сестры. Надежда с родителями ездила их забирать до сих пор вспоминает те эмоции. "Там без слез ты не выходишь, как-то так жалко, что их очень много", — говорит девушка.

Эти четверо после интерната были молчаливыми и замкнутыми. Сейчас любимцы семьи, разговорчивые, открытые и хорошо учащиеся.

Семья Степанюк из Волыни / ©
Семья Степанюк из Волыни

По статистике, ежегодно в среднем 8 тысяч детей при разных обстоятельствах теряют семьи. Только в украинских интернатах находится более 90 тысяч детей. В основном их можно взять под опеку и патронат. Ведь по статусу усыновленными могут быть только 14 тысяч – это сироты или чьи родители лишены родительских прав.

За последние 5 лет желающих усыновить ребенка становится меньше. В частности, в прошлом году это было невозможно сделать из-за войны, пока не работали суды. Само усыновление считается лучшей формой опеки для ребенка и в Минсоцполитики и Минцифри сейчас работают над тем, чтобы упростить процедуру. “Уже на выходе постановление Кабмина о механизме, как мы можем знакомить с родителями, как приемны, как хотят усыновить детей за границей. Я убеждена, что нормативные изменения, которые позволят дистанционное знакомство и дистанционное усыновление, упростят детям жизнь за границей”, — говорят в ведомстве.

Сейчас на портале "Действие" уже можно подать онлайн-заявление и зарегистрироваться усыновителем. Следующим шагом должны стать видеовстречи-знакомства, но они пока законодательно не урегулированы.

В семье Степанюков за время войны малышей преодолевалось, среди них Кемаль. Когда его забрали, мальчику было 3 месяца, сейчас все подросли. В семье поддерживать традицию каждый год фотографироваться в дрескоде, а также устраивать семейные походы. “Недавно в цирк ездили, пришлось три ходки делать, чтобы всех отвезти. Три раза мужчина возвращался. У нас есть автомобиль, он на семи местах, ну, как им завезти 20 человек”, — рассказывает Надежда.

Так что семья мечтает о новом бусе, в котором будут ездить все вместе. А еще ждут с фронта брата Виталика — ему 23 и с начала войны он ушел добровольцем. Младшие дети хотят походить именно на него.

Ждут с фронта Виталика — ему 23 и с начала войны он ушел добровольцем / ©
Ждут с фронта Виталика — ему 23 и с начала войны он ушел добровольцем

Дети постоянно обнимают Надежду и Александра, а те говорят, что еще две свободные детские кровати у них есть.

213 детей усыновили украинцы с начала этого года, тогда как на учете могут быть усыновлены в Украине сейчас более 14 тысяч сирот. В Минсоцполитики работают над упрощением процедуры усыновления, чтобы это стало доступнее.

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