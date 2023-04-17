Семья, которой волонтеры спасли новорожденного сына, отблагодарила сбор средств на новый автомобиль: трогательная история

Хотя семья нуждается в средствах на лечение сына, но решила, что авто для волонтеров тоже крайне важно.

Он ехал туда, откуда все убегают и давал шанс на спасение людям, у которых угасала последняя надежда. Эта история о волонтере Православной церкви Украины Романе Холодове, который год назад вывозил из-под обстрелов тяжело больных людей, а однажды спас жизнь новорожденного малыша. Гордия с мамой Рома согласился забрать, когда узнал, что в больнице не осталось жизненно важного кислорода. Тогда эвакуация в столицу под обстрелами удалась. Малыша с мамой выходили врачи Охматдета. Эта история запустила цепную реакцию, ведь год спустя семья нашла своего спасителя и сделала неожиданный подарок, говорится в ТСН.

Историю «Паралоланов» уже рассказывали в ТСН год назад, когда они начали вывозить из-под обстрелов тяжело больных людей, у которых почти не было надежды на спасение. “Мы очень много возили тяжелобольных детей, тяжелобольных людей с онкологиями, с разными заболеваниями – это была основная”, — рассказывает волонтер Роман.

Роман Холодов – организовал эти сверхсложные эвакуации. Проложить самый оптимальный маршрут, просчитать, что нужно больному в пути: обезболивающее, кислород, перевязки, ноши. Это его социальная миссия, которая началась при поддержке Православной церкви Украины.

Он видел сотни лиц и за суетой так и не было времени ближе знакомиться. Ни фамилий, ни контактов тех, кого спас. ТСН нашла семью, которую Рома вывез из роддома полуокруженного Чернигова.

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Ранорожденный Гордейчик, весом чуть больше килограмма, не мог самостоятельно дышать. “Гордий был единственным ребенком такой тяжести, которую нельзя было отлучать от кислорода. Он был очень кислородно зависим”, — вспоминает мама ребенка Ольга.

Вокруг родового шли тяжелые бои, один из русских снарядов взорвался прямо во дворе. Обстрели малыш с мамой пересидел в подвале. Но что опаснее для него — в больнице начал заканчиваться кислород. "Мы начали искать волонтеров, но нам нужно было специфические волонтеры, у которых был бы реанимобиль с достаточным запасом кислорода", — говорит женщина.

По запросу "Охматдета" Рома уехал за семьей Цепков, рискуя собственной жизнью. Трасса Киев-Чернигов обстреливалась со всех сторон. Итак, "Параволаны" буквально изобрели новый маршрут — полями. Ночью с выключенными фарами, чтобы быть незаметными для врага, волонтеры довезли младенца в столицу. “Я очень очень благодарна Роме, что все прошло. Он такой очень отважный… Такой мужчина», – говорит Ольга.

С тех пор прошел год. За это время Рома уехал дальше за фронтом, начал вывозить раненых воинов. “За этот месяц около 1700 человек эвакуированы нами. Чтобы не было коллапса в медицинской системе. Среднестатистическая наша машина пробегает 20 000 километров в месяц, поэтому они выходят из строя”, — рассказывает Роман.

Семья Цепков, хоть до сих пор лечит Гордейчика, решила отблагодарить своих спасателей и помочь собрать на новый автомобиль. “Мама написала мне кажется первой. Они сказали, что мы хотим сделать, и крестная Гордия открыла такой сбор. Я сказал, что не нужно у вас сын больной, вы собирайте для себя”, — вспоминает разговор с Ольгой Роман.

Вместе с друзьями семья собрала 10 000 долларов на новый автомобиль. "Стоимость машины 25 тысяч, вторая часть — это наша диаспора в США, православные из Вашингтона", — добавляет Роман.

Это первый автомобиль в парке ребят, который имеет 8 лежачих мест. “Такая машина уже разгружает… Один водитель везет 8 лежачих, а сейчас водитель везет 4 лежачих. Здесь уже один водитель сделает гораздо больше работу за одно время”, — говорит волонетер Дмитрий.

Уже на следующий день машина вывезла первую 8-ку наших воинов где-то на Востоке. Рома до сих пор не может поверить, что, спасши одну жизнь Гордейчика, теперь может спасать сотни жизней на войне.

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