Семья обещает 100 тысяч за помощь: на Львовщине восьмые сутки ищут известного врача Игоря Гайдука

В доме на даче мужчина оставил верхнюю одежду, обувь, документы и телефон.

Во Львовской области восьмые сутки ищут известного врача-педиатра Игоря Гайдука. Мужчина 24 марта вышел из дома во Львове и не вернулся. В ходе поисков выяснилось, что врач уехал на дачу в село Бордуляки, однако куда исчез потом – неизвестно.

Как сообщили ТСН.ua в Главном управлении полиции Львовской области, по состоянию на утро 31 марта мужчину до сих пор не нашли.

"Поступило обращение от родственников. Проводим все необходимые мероприятия, чтобы установить местонахождение", — отметила спикер полиции Светлана Добровольская.

Правоохранителям известно, что последний раз мужчину видели на даче в Золочевском районе около 16:00. Там в доме нашли вещи мужчины, в которых он вышел из дома во Львове – куртку, сапоги и пустой рюкзак. Правоохранители допускают, что пропавший переоделся в другую одежду, вероятно, темного цвета. Документы и телефон мужчина также оставил.

Фото с Facebook Игоря Гайдука

Пациенты врача в Сети пишут, что общались с ним утром в день исчезновения. По словам Василисы Русак, мужчина сам позвонил ей около 9:20. Накануне вечером женщина с ребенком были у Гайдука на приеме.

"Я в 9:50 к нему утром звонила, телефон был вне зоны. Что меня очень удивило. Потому что Игорь Богданович всегда на связи", — написала еще одна пациентка Анжелика Горун.

Скриншот

Скриншот

Многие львовяне называют врача лучшим в городе и надеются, что он найдется живым и здоровым. Игорь Гайдук – врач-инфекционист, педиатр с опытом работы более 40 лет, кандидат медицинских наук. Мужчина основал медицинский центр "Гайдук педиатрия" во Львове.

Родные обещают вознаграждение 100 тысяч гривен тому, кто поможет найти врача. Об этом супруга, дочери и брат Игоря Гайдука сообщили на своих страницах в Facebook.

Мужчине 69 лет, у него худощавое телосложение, рост выше среднего, волосы черные с сединой. Был одет в темную одежду. Особые приметы: шрамы на коленях после операции.

Если вам известна какая-либо информация о возможном местонахождении пропавшего, сообщите об этом по номеру 063 079 48 83 или 102.

Напомним, в Днепре спасают кинолога поискового отряда. Она вместе с напарником подорвалась на растяжке в Харьковской области. Команда искала тела погибших воинов.

Фото: Поисково-Спасательная Волонтерская Ассоциация

На Буковине 15 градусов мороза посреди весны

Читайте также: