Семья с 14-летней: в Украине строго наказали мужчину за интим с ученицей 9 класса

Индустриальный районный суд Харькова вынес приговор уроженцу города, который длительное время проживал и вступал в половые отношения с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста. Обвиняемый пытался убедить суд, что не знал точного возраста своей избранницы.

Об этом говорится в приговоре суда.

Мужчина полгода жил с 14-летней школьницей

Как установил суд, отношения между совершеннолетним и малолетней девушкой продолжались с декабря 2025 года по март 2026 года. Мужчина даже переехал жить в комнату девушки в ее квартире. Противоправная связь прекратилась после того, как сестра школьницы из-за семейного конфликта обратилась в полицию.

В судебном заседании мужчина сначала вину не признавал и утверждал, что во время знакомства в 2023 году девушка назвалась 16-летней, а впоследствии он считал, что ей уже 17. Только под тяжестью доказательств и после допроса свидетелей подсудимый изменил позицию. Он подтвердил, что знал о реальном возрасте девушки, но заявил, что «желает создать с ней семью».

Что рассказали свидетели и потерпевшая

Сама девушка подтвердила, что по взаимному согласию проживала с обвиняемым. Она призналась, что сначала солгала о возрасте, но в течение последующих трех лет общения неоднократно подчеркивала, что ей всего 14 лет и она заканчивает 9-й класс.

Соседка семьи в суде отметила: «Мужчина проживает вместе с девушкой, которой исполнилось 15 лет. О ее возрасте ему было известно, однако они, на мой взгляд, любят друг друга и поэтому решили жить одной семьей».

Однако заключение судебно-медицинской экспертизы и протоколы следственных действий беспрекословно подтвердили факт неоднократных половых сношений с малолетним лицом.

Почему судья отказал в «условном» сроке?

Назначая наказание, суд исследовал личность обвиняемого. Оказалось, что подсудимый ранее уже отбывал наказание за кражи и мошенничество, а срок его судимости был прерван новым преступлением.

Хотя мужчина предоставил военный билет водителя-радиотелефониста штурмового взвода, он признался, что с декабря 2025 года службу фактически не проходит «с разрешения командования» (документальных подтверждений продления службы суд не получил).

Прокурор в дебатах отказался поддержать тезис об «искреннем раскаянии» подсудимого, поскольку тот признал вину только под давлением неоспоримых доказательств. Суд признал отягчающим обстоятельством рецидив преступления.

«Указанное уголовное правонарушение посягает на половую неприкосновенность ребенка и характеризуется исключительной аморальностью. Преступления такого типа причиняют глубокую психическую травму ребенку, который только начинает свою жизнь. Хотя потерпевшая и ее законный представитель просили строго не наказывать обвиняемого, его исправление возможно только в условиях изоляции», — говорится в материалах суда.

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и постановил:

Признать мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 155 УК Украины.

Назначить наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы .

Срок отбывания наказания будут считать с момента вступления приговора в законную силу.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

