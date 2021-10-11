Семья с младенцем поселилась на территории столичной ВДНХ: женщина объяснила, как оказалась на улице

Семья с младенцем поселилась на территории столичной ВДНХ: женщина объяснила, как оказалась на улице

В полуразрушенном помещении не было ни света, ни газа, ни воды.

На территории столичной ВДНХ поселилась семья с младенцем. Жили в бывшем торговом павильоне — без света, газа и воды. Пока там их не заметила прохожая, которая прогуливалась с собакой и вдруг услышала чьи-то голоса. Она и вызвала полицию, а те, в свою очередь, еще и службу по делам детей.

О том, что теперь будет с ребенком и как эту ситуацию комментирует сама мать — 11 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Также читайте Полная антисанитария и беспорядок в доме: в Харьковской области изъяли 4 детей у матери

Уже через час после вызова на место прибыли ювенальные и патрульные полицейские, служба по делам детей и две кареты "скорой" помощи.

Когда-то здесь был торговый павильон, который давно превратился в пустырь среди деревьев. Внешне кажется, что это заброшенное помещение. Заржавевшие конструкции, стены из пластика, но в середине — и стол, и кровать. В таких условиях 4-месячный ребенок жил в течение двух недель.

На столе — грязные тарелки и остатки пищи. На полу — окурки и мужская пара обуви.

Также читайте Жили в куче мусора: в Харьковской области у матери забрали четырех детей

Когда правоохранители зашли внутрь, то увидели, что на диване все втроем лежали женщина и двое мужчин. Рядом — в детской коляске — младенец. Говорят, девочка не плакала, была ухоженная и здоровая. Женщина одного из мужчин представила отцом ребенка, другого — их товарищем.

"Относительно того, как все вместе оказались на улице, она сказала, что так сложились обстоятельства. Но, почему она здесь находится, не стала объяснять. Проявляла только агрессию, а также по ее поведению, можно было сделать вывод, что они находились в нетрезвом состоянии ", — отметила инспектор ювенальной превенции Голосеевского управления полиции Лидия Кордяк.

Ребенка соцработники забрали. Но, как удалось выяснить, эта девочка — не единственный ребенок женщины.

Новости Украины: на территории столичной ВДНХ поселилась семья с младенцем

По телефону женщина рассказала ТСН: действительно имеет еще двоих детей. Они от разных мужчин и сейчас живут со своими отцами. Она в Киев приехала из Одессы. Мужчина уверял, что жить есть где. А потом получилось так, что полуразрушенное помещение стало единственным вариантом. Там они временно и поселились. Но — говорит — не пьянствовали.

Вернуть женщине ребенка смогут только тогда, когда она найдет жилье с нормальными условиями и заключит договор об аренде.

Сейчас они живут в хостеле. Младенец это время — под наблюдением медиков. Но держать там здорового ребенка, говорят в службе по делам детей, долго не смогут.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку