Семья только через год смогла похоронить погибшего на "Азовстале" бойца: враг сбросил на бункер вакуумную бомбу

В Запорожье простились с бойцом полка "Азов" — Сергеем Бобрицким на псевдо "Запорожец". В последний путь его смогли провести только через год после гибели. Его война началась в 2015, а закончилась восьмого мая 2022 — в бункере "Азовстали", куда оккупанты сбросили вакуумную, испепеляющую все живое бомбу, говорится в ТСН.

Прощания с 53-летним Сергеем Бобрицким семья ждала год, потому что пол года продолжался ДНК-тест. Месяц назад им сообщили о совпадении.

Сергей Бобрицкий защищал Украину с 2015 года в рядах Нацгвардии, затем присоединился к полку «Азов». В 2021 году уволился из войска, хотел заняться бизнесом. Впрочем, с началом великой войны без колебаний вернулся на фронт. "Это человек широкой души, никто не мог его отказать, это было его решение, он считал, что обязан перед детьми, внуками, родной страной", — говорит родственница погибшего Ольга.

Побратим Владимир вместе с Сергеем защищали Мариуполь в роте материального обеспечения полка "Азов", но были в разных бункерах "Азовстали". Последний раз он видел побратима в апреле прошлого года, когда тот подвозил боеприпасы и спасал раненых. «Он там вывел одного раненого парня, снайпер стрелял и он набрался смелости и пошел, за шиворот его вытаскивал», — рассказывает собрат.

Удар вакуумной бомбой, нанесенный оккупантами 8 мая 2022 года по одному из бункеров «Азовстали», унес жизни более полусотни военных, говорит Владимир. «Это же вспышка выжигает кислород, если ты за одну минуту не смог выбраться, ты теряешь сознание и сгораешь там», — добавляет мужчина.

У Сергея осталась жена и две дочери.

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