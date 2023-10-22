Семья вместо "совковых" условий: как воспитывают детей в приемных семьях и когда в Украине откажутся от интернатов

В Украине почти каждый десятый ребенок, остающийся без родителей, попадает в интернат. Такие заведения во всем мире сочли негуманными и вредными. Украине не хватает приемных семей, это признают чиновники и перезапускают реформу интернатов.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Березовской.

Детям не понравилось в интернате

Дарья, Катя, Мария и Александр Ивасенко - это сестры и брат. Они еще маленькими остались одни дома на три дня. Их мать и отец ушли и не вернулись. Голодных и неухоженных их изъяли соцслужбы. Младшей Кате тогда было 5 лет. Самому старшему Саше - 14. Он уже подрабатывал, чтобы купить еду для сестер, когда родители пьянствовали.

Тогда жизнь детей началась в детском приюте. Там было тепло, чистая постель и горячая еда. Но с братом сестры не виделись. Жили в отдельных зданиях и скучали друг по другу. Они признаются, что им не нравился закрытый режим и отсутствие личного пространства.

"Там всюду белый забор. И воспитатели ходят, как надзиратели в тюрьме. Смотрят, чтобы ты не сбежал", - говорят дети.

Интернат в Украине

Большинство детей в интернатах Украины – это такие же, как Ивасенко – семейные группы, где 3 и более братьев и сестер из одной семьи. Их нельзя разлучать и их редко усыновляют.

Дарья, Саша, Катя и Мария уже 6 лет растут в семейном детском доме Юлии Коленды на Волыни.

Дети в семье Юлии Коленды

Последние несколько лет мать воспитывает детей одна, отец ушел из семьи. У детей есть просторный дом, который им построили местные власти. У каждого своя комната и самое важное – любовь.

"Здесь буквально за пару лет почувствовали себя людьми, нас здесь любят. Мы почувствовали, что такое семья", – говорит Саша.

Дети радуются, что у них есть собственные комнаты, чего в интернате не было. 13-летняя Дарья здесь научилась взять игрушки и продает их в соцсетях.

До войны в интернатах находилось 90 тысяч детей

По официальным данным Минсоцполитики, до полномасштабного вторжения в интернатах находилось до 90 тысяч детей. И это самый большой показатель воспитания детей в заведениях в Европе.

"50 тысяч детей находились перед вторжением в интернатах на круглосуточном пребывании. Это было де-факто скрытое сиротство", — говорит руководитель "СОС детские городки" Сергей Лукашов.

Реформа интернатов началась в Украине еще в 2017 году. Она предполагала полное закрытие домов ребенка для самых маленьких. И сокращение интернатной сети воспитания детей. В то же время — максимальное содействие сохранению биологической семьи и создание альтернативных семейных форм опеки для сирот. Но чиновники для решения детских и семейных проблем все же предпочитали интернаты, ведь это проще и именно это стало препятствием изменениям.

Детский дом

"Реформа несколько раз начиналась, но не была завершена. И у нас до сих пор есть интернаты, дома ребенка. На самом деле это остаток советской системы воспитания и большинство стран от таких форм отказались", — говорит Елена Зеленская.

Президент Владимир Зеленский тоже говорит, что в Украине не должно быть интернатов.

В Украине планируют отказаться от интернатов

Отказ от интернатов в полномасштабную войну стал еще более актуальным. Это условие вступления Украины в ЕС. А еще европейские организации, которые выделяют средства на восстановление, уже предупредили - помогать восстанавливать интернаты не будут.

При поддержке Еврокомиссии уже создан Координационный центр по развитию семейных форм воспитания детей и уже идет обсуждение лучших решений для реформы. Однако новых приемных семей пока все равно не хватает. Ведь без родителей ежегодно остаются по меньшей мере 8 тысяч детей. И каждого десятого такого ребенка отправляют в интернаты, потому что не нашли им семьи.

Статистика сирот в Украине

Напомним, на Буковине разгорелся скандал вокруг Магальского интерната.

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