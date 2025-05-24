Семья военного воспитывает 9 детей: как из-за войны 26-летний мужчина стал многодетным отцом

Владимир и Диана / © ТСН

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У бойца «Азова» родился сын. Это уже 9 ребенок в семье. 8 детей Владимир Дубровец усыновил. Это — его племянники, которые остались сиротами. Их родители подорвались на мине. Военному пришлось вернуться с войны, чтобы заботиться о детях.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Маркевич

Кирилл — 9 и самый маленький ребенок в этой семье. При этом он первенец для Дианы и Владимира. Они поженились год назад. В то, что у ее будущего жениха 8 детей Диана поверила не сразу. Владимир в начале полномасштабного вторжения пошел добровольцем в «Азов». Тогда ему было 23 года. Он воевал в Донецкой области. Однако в декабре пришлось оставить побратимов — из дома пришла трагическая весть. На Житомирщине подорвался на мине его брат с женой. 8 детей Петра и Марии остались сиротами.

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Они живут на границе с Беларусью. Обочина дороги, ведущей к селу заминирована, чтобы через леса Житомирщины, не смогли зайти российские войска.

«В тот день родители возвращались из города в село, это был декабрь, на дороге был гололед, они не справились с управлением, машину вынесло на обочину и они подорвались на мине», — говорит Ирина Маркевич.

Семья Дубовцев большая. Они из религиозной общины. Владимир сам из многодетной семьи. Кроме погибшего брата, у него еще 8 братьев и сестер, у которых тоже свои многодетные семьи. Когда у осиротевших детей спросили, с кем они бы хотели жить, те выбрали молодого дядю Володю, который вообще не имел детей. Они его так и называют.

Дети, которых воспитывают Владимир и Диана / © ТСН

«Заменить отца — это не то что я хочу. Я хочу, чтобы они помнили своего отца, на сколько это возможно, потому что отец есть отец», — говорит мужчина.

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Только Маричка называет его папой. Потому что когда погибли родители, ей было всего 2 месяца и она повторяет за ним все до мелочей. В течение почти двух лет Владимир воспитывал детей сам. Пока не познакомился с Дианой.

Много времени на свидание не было, потому что жених был слишком занят. Он познакомил детей с будущей женой — Маричка сразу стала называть ее мамой. Диана говорит 8 детей ее не испугали. Наоборот, на Вову теперь можно положиться в воспитании сына. Кириллу 2 месяца. Для нее, как для мамы, все новое, а у папы отработаны нужные навыки.

Дети в семье разного возраста: от 15 до 2,5 лет. У каждого есть своя комната. Второй этаж для детей делал сам Владимир. С материалами помог благотворительный фонд. У старших и младших детей есть обязанности. Девочки помогают Диане наводить порядок в большом доме и на кухне. Ребята помогают Вове в быту во дворе.

В свои 26 на нем огромная ответственность. При этом Владимир не считает свою семью большой. И говорит, что уже мечтает о дочери.

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