Сэмюэль Рахлин: "Бей первым, Володя!" – учили Путина в детстве. Сегодня это – государственная философия России

Россия – страна, которая не решается познать себя, потому что ей постоянно болит настоящее. И своё прошлое. Поэтому приходится писать и подтверждать то, что давно утверждает русский фольклор: "Наше прошлое еще более непредсказуемо, чем наше будущее".

ТСН.ua приводит колонку датского журналиста Сэмюэля Рахлина по поводу последних событий вокруг России на международной политической арене.

"Ни в какой другой стране нет такой большой разницы между политическими заявлениями и реальностью, как в России", – Михаил Сперанский, политический советник царя Александра и царя Николая I (1771-1839).

Владимир Путин и его люди в Кремле потирают руки и радуются. Он превзошел все ожидания благодаря последней версии русской классики "Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад". В тщательно спланированной стратегии они сделали ставку на это, но не ожидали, что так легко заставить западных лидеров, дипломатов, армию аналитиков и СМИ повести себя на российскую ложь, чтобы заставить их бить тревогу, чтобы в западных СМИ прозвучало: "Россияне идут! Кремль готовится к нападению на Украину! Страны Балтии в опасности". Швеция и Финляндия вооружаются. Мечты всех русских гибридных воинов и производителей армии троллей сбылись.

Снимаю шляпу перед русскими пропагандистами. Предупреждения западных политиков и СМИ настолько пронзительны и масштабны, что их не слышали со времен холодной войны. Это та смесь шока, страха и пророчества о конце света, о которой мечтали в Кремле. Россия хочет быть международным центром, а не униженным маргинальным государством, как назвал его сенатор Джон Маккейн, "бензоколонкой, управляемой мафией и замаскированной под страну".

Теперь все сидят и думают, что у Путина в рукаве. Ближайшие его советники в армии и силовых структурах торжествуют – стратегия держится, российская бессовестность и ложь окупаются. Ведущие переговорщики из США, НАТО и ОБСЕ сели за стол переговоров со своими российскими коллегами. Уже одно это помогает укрепить самолюбие и самооценку россиян.

Россиян воспринимают серьезно, и они не возражают против того, чтобы западные переговорщики сели за стол переговоров именно из-за страха. Потому что они хотят, чтобы их боялись, и ненавидят, когда их считают неуместными. Сам Путин никогда не скрывал, что "вернуться в СССР", восстановить величие России и статус великого государства – его цель. Если вы еще и страх вызовете, это точно не повредит.

Путин раньше описывал свой девиз: "Бей первым, Володя!". Это произошло в книге интервью "От первого лица", вышедшей накануне первого избрания президентом В 2000 году его спросили, как он будет разрешать конфликт в Чечне, и он ответил: "Есть только один способ сделать что-то эффективное, и это – идти в наступление".

"Вы должны ударить первым и ударить так сильно, чтобы ваш противник не смог подняться снова". Это урок, который Путин усвоил с своего детства в Ленинграде, где он вырос в полукриминальной среде. Сэмюэль Рахлин

Преступник под маской жертвы

На практике можно было увидеть, к чему привел этот рецепт во время кровавых конфликтов в Чечне и с 2014 года с вторжением в Украину и аннексией Крыма. Угрозы в адрес Украины массовой концентрацией войск у границ в последние недели и месяцы дополнялись дипломатическим и политическим наступлением в смеси лжи и угроз, сопровождаемых барабанными вихрями, предвещающими крещендо. И в то же время московские дипломаты и представители изображают Россию вечной жертвой и миролюбивой нацией в мире.

Путинский режим год за годом культивирует такую форму дипломатии и беззастенчивости, каких мир не видел со времен вторжения Никиты Хрущева, Берлинской стены, кубинского кризиса и войны в Афганистане при Леониде Брежневе. Путин хочет вернуться в прошлое, на котором вырос он и его поколение. Это путинское кредо – ударить первым не только по Украине, как в 2014 году, но и по всему западному блоку с требованиями восстановить зоны влияния, которые существовали на момент раздела мира на восточный и западный блоки. Тогда это был русский альянс, массивная империя. Путин мечтал восстановить Российскую империю, но вместо этого создал государство-изгнанника. Это касается как внутренних репрессий против собственных граждан, так и внешней агрессии против соперников, таких как США и страны НАТО и слабых соседей, таких как Украина.

Внутренние и внешние враги

Всемирно известный физик-ядерщик и правозащитник Андрей Сахаров сыграл ключевую роль как главный критик системы и защитник демократии и прав человека при брежневском режиме. Ему приписывают такое выражение связи внутренней и внешней политики: "Репрессии внутри страны неизбежно ведут к агрессии и дестабилизации за пределами страны". Тоталитарные и авторитарные режимы, лишенные народной поддержки, нуждаются в постоянной нестабильности как дома, так и за пределами, чтобы узаконить свою власть и применение силы.

Образ внешних и внутренних врагов – универсальное средство в политических системах, которое не только вредит демократии, но и делает все, чтобы ее отменить. Сэмюэль Рахлин

Путинский режим в последние годы сражался со всеми критиками и противниками, называя их террористами, врагами народа и иностранными агентами. Алексея Навального пытались отравить "Новичком", но его успели спасти. Через год, когда он вернулся в Россию, его сразу же приговорили к 2,5 годам колонии строгого режима. Вся его политическая организация была запрещена и распущена как сборище террористов и иностранных агентов. Такая же участь постигла общественную организацию историков "Мемориал", которая с конца 1980-х годов при активной поддержке Андрея Сахарова собирала доказательства сталинских преступлений, так и фиксировала сегодняшние нарушения прав человека.

Российские суды клеймят неправительственные организации и частных лиц, журналистов и политических активистов как иностранных агентов, и часто выбивают их из игры, приговаривая к длительным срокам заключения. Демонстрации за основные свободы жестоко подавлялись, участники были арестованы и приговорены к заключению. Путинская авторитарная Россия стремительно возвращается в СССР и тоталитаризм.

Не посмотрев, в Москве сегодня могут обвинить Украину в заговоре геноцида против русскоязычного населения и США в подготовке химического оружия. Сэмюэль Рахлин

На внешнем фронте Москва аналогично обострила конфликт с Украиной и официально разорвала отношения с НАТО. Следуя формуле Сахарова с обострением риторики по отношению к западным демократиям, она выдвигает дикие, заграничные требования, сопровождающиеся ложью и бессовестными претензиями. И именно это государство-изгнанник взяло Украину в заложники и использует ее для шантажа США и их союзников.

Исторический миф как модель поведения

Так действует государство-преступник, не заботящееся о реакции внешнего мира и желающий показать, что ему нечего терять. Никто не стесняется ничего ни в действиях, ни в словах. Это вроде бы находит отклик у многих россиян, которые на протяжении поколений выросли на культовом образе одного из величайших художников России Ильи Репина, который в конце 19 века увековечил мифологическую сцену казаков. На картине Репина казаки пишут ответ турецкому султану, выдвинувшему им ультиматум с требованием капитуляции, несмотря на то, что они победили его в битве, закончившейся сокрушительным поражением турецких войск около 1676 года.

Репин изобразил на гигантском полотне, как казаки помогают друг другу писать письма и превосходят друг друга предложениями наполнить текст наихудшими языками и образами, чтобы поставить султана на место. Исторических подтверждений картине нет, но она была школой и образцом для подражания большинству русских детей и помогла сформировать представление о внешних врагах как о фигурах, которых не следует воспринимать всерьез, и заслуживающих только насмешек. Примечательно, что запорожские казаки на картине Репина – украинцы, а не россияне. В прошлом это мало что означало, но сегодня это очень важная деталь, которую российские историки, вероятно, пытаются замаскировать или стереть.

Но неважно, отражает картина историческую правду или нет. Для руководителей Кремля ложь и преувеличение всегда были такими же добрыми и важными, как правда. В авторитарных системах правдой и историей обладают находящиеся у власти.

Не посмотрев, в Москве сегодня могут обвинить Украину в заговоре геноцида против русскоязычного населения и США в подготовке химического оружия. Сэмюэль Рахлин

Или заявить, что Соединенные Штаты и НАТО подползают к порогу России, потому что готовы разжечь пожар и поставить на повестку дня конец света. А это узаконивает окончательные требования США и их союзников относительно уступок и вывода войск и систем вооружений.

Ложь как шах и мат

Требования России: НАТО должно гарантировать, что никогда не расширится к востоку. Ситуация с безопасностью, существовавшая до распада СССР, должна быть возобновлена. Это не просто воздушные замки и паранойя. Это нападение политического бреда в Кремле. Поскольку НАТО является оборонным союзом и не угрожает России ни войной, ни вступлением Украины как нового члена.

Россияне знают правду, а именно, что НАТО не может и не будет принимать в члены страну, которая оккупирована и находится в состоянии перманентной войны. Но эта истина им не нужна. Сэмюэль Рахлин

Потому что гораздо эффективнее и полезнее ложь. Ложь как шах и мат. Даже Дональд Трамп может завидовать.

Еще Федор Достоевский заметил, что "правда в России почти всегда носит характер чего-то удивительного". "Мы, россияне, прежде всего боимся правды, мы всегда считаем правду слишком скучной и прозаической для нас, недостаточно поэтической, слишком обыденной, и потому всегда избегали ее и сделали ее одной из самых необычных и редких в российском мире. И второе, на что указывает наша общая русская склонность ко лжи, это то, что нам всем стыдно за себя".

Это одна из причин, по которой России трудно примириться с собой и своей историей. Это страна, которая не решается узнать себя, потому что ей постоянно болит настоящее. Как и собственное прошлое. Поэтому приходится писать и подтверждать то, что давно утверждает русский фольклор: Наше прошлое еще более туманно, чем наше будущее. Тех, кто рассказывает другую версию истории, отличную от кремлевской, — например, о преступлениях сталинской эпохи, — обвиняют в преступлениях по сфабрикованным доказательствам и приговаривают к длительным срокам заключения, как это произошло с участниками "Мемориала".

Русская рулетка

До аннексии Крыма Путин часто говорил о том, что новый мировой порядок после падения Берлинской стены не устраивает Москву. Он хотел нового мирового порядка для 21 века как аналога Ялтинского соглашения, которое заключили крупные государства после Второй мировой войны, поделив мир на сферы интересов. Именно это мироустройство и мировоззрение сформировали Путина и его поколение: если страны в сфере наших интересов хотят вырваться на свободу, мы вторгнемся в них и поставим их на место. Это было сделано еще в 1940 году с тремя прибалтийскими странами по предварительному согласованию с Гитлером, тогдашним союзником Москвы. Затем с Венгрией в 1956 году, с Чехословакией в 1968-м и с Афганистаном в 1979-м. А в последнее время, когда Путин стал хозяином в Кремле, именно Грузия и недавно Украина получили удар российского железного кулака. Похоже, это тот мировой строй, который Путин хочет восстановить, поэтому он вступает в игру, используя ультиматум.

Бескомпромиссные требования России кажутся настолько наглыми, что они не только превосходят общепринятые представления о форме и тоне в государственных делах, но и вызывают подозрения в том, что Москва намеренно ищет крах и конфронтацию как повод для начала военных действий против Украины. Сэмюэль Рахлин

Это часть игры и переговорной тактики Кремля. Российская рулетка в 21 веке. Это претензии абсолютно без оговорок и предложения рассмотрения. Бей первым, Володя. Все или ничего. Совершенно без изысканности. Российский медведь качается на задних лапах. Возьми или разрушь. Доведи до крайности, и твой противник отступит, не желая заходить на минное поле.

Интересно, что ряд российских требований сначала не был отправлен тайно обычными дипломатическими каналами, а публично провозглашен как самим Путиным, так и двумя высокопоставленными кремлевскими дипломатами – министром иностранных дел Сергеем Лавровым и заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Это произошло в результате тщательно срежиссированной смеси внешней политики и пропаганды. Кремль играет на полную катушку, чтобы влиять на тех, кто принимает решение, и сеять смятение и неуверенность как за границей, так и внутри страны. Дипломатия, пропаганда и пиар – три в одном.

Мастер неопределенности

Работая над своей книгой "Я, Путин" летом 2014 года, я взял интервью у политической аналитики Маши Липман в ее офисе в Москве. Она видела в Путине мастера неопределенности, чей метод для того, чтобы держать всех в неуверенности. "Было бы очень наивно думать, что мы можем выяснить, в чем его политика или какие его намерения, основываясь на том, что он говорит", — сказала Липман. Это описание справедливо и сегодня, когда становится понятнее, что политическая цель Путина – не великая война, а дестабилизация. Ложь – его рычаг.

В то время как американские и российские дипломаты вели разговоры в Женеве, и российский представитель уверял, что Россия не планирует нападать на Украину, источники в разведке США сообщили, что передвижение российских войск и расположение боевых вертолетов и другой техники на границе показывают, что Москва продолжает планировать атаку. Мастер неопределенности знает, за какие ниточки дергать, но уже после первого дня женевского саммита американцы дали понять, что ни США, ни НАТО не будут договариваться о гарантиях, которые требует Москва. Они сказали россиянам как можно любезнее и дипломатичнее: "Забудьте об этом". Казалось, что русские встанут и хлопнут дверью. Этого не случилось. Но неопределенность остается.

Главный представитель России на переговорах в Женеве, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, заявил, что Россия не планирует нападать на Украину. Но на следующий день он усилил свою риторику, заявив, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что Россия направит военные силы на Кубу и Венесуэлу, если США и их союзники не прекратят свои военные действия у границ России. Тот же Рябков разыгрался еще и с угрозой, что Россия установит тактическое ядерное оружие, если НАТО не прекратит экспансию на восток.

Это прозвучало как эхо того, что ранее сказал Путин: "Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения будет означать, что наш ответ будет военным или военно-техническим". Ну вы поняли, о чем это? Сэмюэль Рахлин

Фантомная боль из 20 века

Создается впечатление, что представители Кремля действуют по сценарию с прописанными ремарками для каждой сцены и реплики. Ситуация аналогична той, которую Запад испытывал в прошлом в отношениях с Россией, когда Москва стремилась к конфронтации с непримиримостью и угрозами и демонстрировала, что Россия всегда будет идти своим путем, а не будет членом нашего клуба. Но когда люди на Западе говорят о новой холодной войне, это вводит в заблуждение. Потому что для Владимира Путина холодная война никогда не кончалась. Он видит это так – Запад воспользовался ослаблением России, чтобы расшириться и приблизиться к границам России.

Путин страдает от фантомной боли и ностальгии по величеству с тех пор, как потерял империю. Его мечта — войти в историю как человек, вернувший россиянам их империю и национальную гордость. Сэмюэль Рахлин

Как цари, объединившие разрозненные земли в одно царство. Крым – одна из возвращенных жемчужин короны, но мнение о том, что Украина идет своим путем как независимая и, возможно, даже успешная нация, невыносима. Это не просто фантомная боль. Это называется посттравматическое расстройство. И это не новая холодная война, а скорее симптомы горячей войны.

Похоже, Путин и его люди пришли к выводу, что сейчас самое время спровоцировать эту конфронтацию, потому что сейчас Запад ослаблен политическими землетрясениями и внутренними разногласиями, как ЕС после Brexit и США во время президента Трампа и после него... Пандемия, поразившая мир Как чума 21 века, помогла усилить мрачное настроение и побудить Кремль действовать.

Путин много лет назад заявил, что либеральные демократии отжили свое и находятся на грани краха, и он может почувствовать, что теперь, после 30 лет унижения России, пора восстановить Российскую империю во всем ее величии и могуществе. Несмотря на военный марш к границам Украины, проект Кремля не направлен на Украину, которую использует только как повод. Основное внимание уделяется Западу и в первую очередь США.

Трудность истории

Может показаться странным, что страна с такой длинной историей как Россия находится в постоянном поиске себя, своей идентичности и своей точки зрения. Но это часть наследия той культурной традиции, которая на протяжении веков колебалась между Востоком и Западом и уходит корнями в Европу, Византию и Азию. Это вызвало затяжные столкновения в интеллектуальной жизни по поводу русской идеи и ценностей. Между славянофилами и ориентировавшимися на Европу и западную культуру.

Этот водораздел до сих пор разделяет Россию. Но так же это было фактором российской внешней политики, движимым хронической российской подозрительностью и страхом испытать вторжение. Но так же европейцы жили с неуверенностью в мотивах России и непрозрачности Москвы.

Руководители Кремля всегда колебались между чувством неполноценности России и русской исключительностью с элементами византийской секретности. Сэмюэль Рахлин

Это не способствовало доверию, и столетиями генерировало противоречия и конфликты между Россией и Западом. Так же, как это происходит сегодня с Россией, как с постоянной угрозой и нестабильным партнером.

Несчастье России в том, что страна так и не смогла избавиться от тяжести своей истории и продолжает вращаться вокруг своей оси только с небольшими колебаниями, потому что ее орбиту корректирует только один постоянный спутник – ложь. С одной стороны, это узнаваемая модель внешнеполитического поведения России. Проблема Запада, с другой стороны, в том, что никто никогда не мог понять, что такое Россия и как думают российские лидеры. Ни при царях, ни при комиссарах-коммунистах, ни при Путине Первом.

Россия не может смириться с собой и не решается быть собой. Поэтому ей приходится постоянно переписывать собственную историю, чтобы выглядеть лучше. Этот симптом называется, и ничего страшного, если тот, кто его имеет – просто человек. Но только не государство. И совсем плохо, если это длится столетиями. Тогда это хронический случай. Это трагедия России и это ее судьба. И это, похоже, извечная российская история.

Сэмюэль Рахлин – один из известнейших датских журналистов современности. Хорошо знает Россию. Он родился в Сибири, куда семью принудительно выселили на 16 лет и приехал в Данию, когда ему было девять лет. Окончил Высшую школу журналистики Колумбийского университета в США. В 1979 году он женился на Аннетт Лостсен. Долгое время являлся корреспондентом Датского радио в Советском Союзе, а затем корреспондентом Датского телевидения в США. В 1990-х годах он работал во Всемирном банке в Вашингтоне, а затем снова стал журналистом на TV 2. С января 2007 года Сэмюэль Рахлин занимал должность директора по коммуникациям в датском инвестиционном банке Saxo Bank. В сентябре 2010 г. было объявлено, что он ушел в отставку. В 1999 году он снял телевизионный фильм о вынужденной ссылке его семьи в Сибирь. Автор нескольких книг и десятков статей для ведущих американских и датских изданий.