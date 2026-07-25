Сенат США готовит жесткие санкции, а дипломаты ЕС нанесли удар по «теневому флоту»: как РФ могут наказать за войну

Против РФ вновь вводят санкции

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Уже на следующей неделе Сенат США может приступить к официальному рассмотрению масштабного законопроекта о санкциях, авторами которого являются сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. Об этом сообщило авторитетное издание Axios со ссылкой на собственные источники. Демократы и республиканцы готовы единодушно поддержать инициативу, в которую по требованию президента Дональда Трампа уже включены дополнительные жесткие ограничения в отношении Ирана. Впрочем, для вынесения законопроекта на голосование ещё необходимо согласовать технические детали, в частности сроки его рассмотрения.

Тем временем дипломаты Европейского Союза ушли на летние каникулы, наконец-то одобрив 21-й пакет санкций. После затяжных дискуссий послам удалось договориться об очередном мощном раунде энергетических и финансовых ограничений: потолок цен на российскую нефть официально заморожен, запрещены транзакции с рядом ведущих банков РФ, а черные списки пополнят рекордное количество новых позиций.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки «Радио Свобода» Зоряны Степаненко, подготовленном специально для ТСН.

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Замораживание «нефтяного потолка» и борьба с «теневым флотом»

Центральной мерой нового, 21-го пакета санкций ЕС можно считать замораживание ценового потолка на российское сырье. Ранее он корректировался автоматически с учетом текущих колебаний на рынке. Однако война в Иране и закрытие Ормузского пролива заставили Брюссель действовать гораздо более решительно.

В Еврокомиссии подсчитали: только в апреле и мае Россия заработала на глобальном подорожании сырья дополнительные 23 миллиарда долларов. Чиновник ЕС, участвовавший в подготовке пакета, пояснил: важно было не допустить, чтобы сверхприбыли Москвы свели на нет все достижения предыдущих месяцев. Автоматический пересмотр потолка в соответствии с текущей ситуацией на рынке поднял бы его почти до 60 долларов. Новый пакет санкций замораживает её на нынешнем предельном уровне — 44 доллара и 70 центов за баррель. Замораживание будет действовать в течение ближайшего года — до следующего июля.

Санкции вводятся и в отношении судов, перевозящих российскую нефть в обход действующих ограничений. В «черные списки» будут включены четыре десятка танкеров «теневого флота». Впервые в них попадут и их помощники из третьих стран — например, суда, которые заправляют танкеры «теневого флота» в море.

Кая Каллас, глава европейской дипломатии: «Мы наносим удар по Путину там, где это наиболее больно: перекрываем финансовые потоки, на которые он опирается, чтобы продолжать войну. Это наш крупнейший пакет санкций за последние четыре года — всего 218 новых позиций».

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Рекордные «черные списки» и удар по банковскому сектору

48 физических лиц и 170 компаний — расширение списков физических и юридических лиц, подпадающих под санкции, стало поистине рекордным с начала полномасштабной войны. Под новые ограничения попадают ключевые компании российского ВПК, в частности основные участники производства дальнобойных ударных дронов.

Очередной удар нанесен и по российской внешней торговле. Запрет на транзакции распространяется ещё на 33 российских банка, которые полностью теряют доступ к международной системе SWIFT. Таким образом, под ограничениями Евросоюза оказывается уже около половины всей банковской системы России. Санкции распространяются и на криптовалютные компании, которые всё чаще становились альтернативой для расчётов.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: «Я приветствую достигнутую договоренность о 21-м пакете санкций против России. В то время как Украина добивается всё новых военных успехов, наши санкции продолжают подрывать экономическую основу военных действий России».

Антониу Кошта, председатель Европейского совета: «Это ещё один решительный шаг по усилению давления на Россию. Наша поддержка Украины и справедливого и устойчивого мира остаётся непоколебимой».

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Компромиссы, исключения и подготовка 22-го пакета

Еврокомиссия представила гораздо более амбициозный первоначальный проект пакета мер, чем итоговый документ. Первоначальные предложения традиционно корректировались в попытках найти компромисс, ведь санкции утверждаются государствами-членами единогласно.

Например, объявленный запрет на въезд в ЕС для россиян, воевавших против Украины, превратился в согласие ввести его несколько позже. В Еврокомиссии надеются принять соответствующее решение в октябре.

Андрей Сибига, и. о. министра иностранных дел Украины: «Я особенно приветствую первые шаги к официальному запрету на въезд в ЕС для российских комбатантов. Тем, кто воюет, содействует, оправдывает российскую агрессию или извлекает из неё выгоду, не место среди тех, кто пользуется свободами, безопасностью и ценностями, которые они стремятся уничтожить».

Кроме того, в ходе переговоров Брюссель временно отказался от поэтапного прекращения импорта российской рыбы и смягчил запрет на перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) европейскими операторами. Греция отстояла интересы своих судовладельцев: Совет ЕС разрешил перевозить газ по старым контрактам, заключенным до начала полномасштабной войны, в объемах, не превышающих прошлогодние. Через год это исключение будет пересмотрено.

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Президент Украины Владимир Зеленский искренне поблагодарил Евросоюз за 21-й пакет и отметил, что ожидает начала работы уже над следующим, 22-м по счету. В настоящее время Россия является самой «подсанкционной» страной мира, превзойдя по количеству ограничений Иран. Однако европейские лидеры, наряду с накоплением проблем в российской экономике, констатируют отсутствие реальной готовности Кремля к честным переговорам о прекращении войны.

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