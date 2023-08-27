Сенатор США заявил, что выборы в Украине в 2024 году должны пройти: Зеленский назвал условия

Владимир Зеленский прокомментировал заявление сенатора США Линдси Грэм, который накануне отметил проведение выборов в следующем году, несмотря на войну. Глава государства подчеркнул, что выборы согласно законодательству во время войны запрещены.

Об этом президент Украины сказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

"Я встречался с Линдси Грэмом и мы лично говорили... Мой ответ очень прост. Я ему, Линдси, сформулировал очень быстро, и он был очень доволен. Если наши парламентарии готовы, потому что нам нужны изменения в законодательство в Избирательный кодекс сделать это Если я ему сказал, вы готовы мне дать 5 миллиардов, потому что я не человек, который занимается брусчаткой, и не смогу просто забрать из бюджета 5 миллиардов и мне кажется именно такая сумма нужна на проведение выборов в обычное время. военное время я не знаю. Я ему сказал, если США вместе с Европой оказывают финансовую поддержку, извините, я ничего не прошу. Я кредиты брать не буду, я забирать деньги от оружия и давать их на выборы тоже не буду. Это предусмотрено законодательством", – рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что готов рисковать, но если Украина получит финансовую помощь от партнеров. Он пояснил, что дополнительных средств на выборы в войну страна нет.

"Если вы мне дадите эту финансовую поддержку и парламентарии поймут, что нам это нужно сделать, давайте менять законодательство быстро и самое главное – давайте рисковать вместе. А как? Наблюдатели должны быть в окопах. Я ему сказал, что на передовую нужно отправить наблюдателей, чтобы у нас выборы были для себя и всего мира легитимными. Это абсолютно справедливо. Он мне сказал, что все мои замечания очень адекватны, очень справедливы ", — сказал президент Украины, подчеркнув, что в этом вопросе нужна больше помощь Европы, "потому что украинцы в большинстве сегодня в ЕС".

"И там надо открывать (избирательные участки – ред.), а у нас таких инфраструктурных способностей нет, соответствующие возможности, чтобы люди пришли . 7 миллионов должны проголосовать. Для нас нужен каждый голос. Мы не можем самим себе сказать, что все очень демократично. Нам нужно, чтобы все было легитимным, что это был выбор общества", — подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что важно, чтобы и военные, воюющие за свободную и демократическую страну, имели возможность проголосовать. Пока таких вариантов нет.

"Они сегодня защищают эту демократию и не дать им этой возможности из-за войны — это нечестно. Я был против только из-за этого. Я спросил как военные смогут проголосовать. Покажите мне инфраструктуру. Пока никто не показал. Как за границей смогут. Никто не показал.. Выход есть. Я готов. Я об этом публично говорю. Я Линдси об этом сказал. Секретов у меня об этом нет", — подытожил он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов дал четкий ответ, когда в Украине возможны выборы.

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