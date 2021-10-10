Сенсационная находка: исследователи обнаружили печать Ивана Мазепы, подтверждающую его княжеский титул

Ее не было ни в каких каталогах, а историки даже не догадывались о существовании артефакта.

Печать гетмана Ивана Мазепы, подтверждающая его княжеский титул, присвоенный священной Римской империей, без преувеличения является сенсационной находкой.

Ее не было ни в каких каталогах, а историки даже не догадывались о существовании артефакта. Атрибутировали печать в этом году и выставили для широкой общественности в гетманской столице, говорится 9 октября в сюжете ТСН 19:30.

Атрибутировала массивную серебряную печать с княжеским гербом гетмана Ивана Мазепы российский историк Татьяна Таирова, которая уже 18 лет исследует личность Мазепы.

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Для работы с архивами женщина даже выучила украинский язык. Исследовательница говорит: еще нужна экспертиза, чтобы выяснить, к какой эпохе принадлежит металл печати, но в оригинальности она уже не сомневается.

Рядом с печаткой выставляют копию документа из венского архива, в котором Мазепа просит о предоставлении ему княжеского титула. В то же время до сих пор считалось, что диплома, подтверждающего княжеский титул, Мазепа не получил. Вероятно, именно эта путаница и озадачивала историков: никто из них не догадывался, что Мазепа успел сделать печать за два года до смерти.



"На самом деле самого диплома тоже еще никто не видел, но вот печать является свидетельством того, что Мазепа принял этот титул и использовал его в быту. Предоставление княжеского титула означало признание собственно его как личности и признание его государства — Войска Запорожского", — говорит ученый секретарь национального заповедника Наталья Саенко.

Новости Украины: нашли печать гетмана Ивана Мазепы, подтверждающую его княжеский титул

Печать Мазепы в течение месяца будут выставлять в Батурине, а принадлежит она частному коллекционеру Алексею Шереметьеву. Он ее купил еще 8 лет назад у мужчины из Черкасской области, который печать, якобы, нашел в реке.

"Оно и должно быть там, потому что это на пути отступления Мазепы с Карлом XII она была утеряна в Черкасской области на переправе. Этот человек знал, что я собираю печати, и принес мне", — рассказывает Шереметьев.



Никакие документы или письма, заверенные печатью Мазепы, историкам пока неизвестны. В общем фигура Мазепы до сих пор мало изучена. Кроме научных исследований Татьяна Таирова написала художественное произведение о Мазепе, на основе которого снимут фильм.



Половину своей жизни — 35 лет — уроженец правобережной Украины прожил в Батурине на левом берегу Днепра. Его гетманская резиденция площадью 9 га была полностью уничтожена и ученые еще должны исследовать множество белых пятен в истории Украины.

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