Сенсационные заявления Зеленского: какие потери в ВСУ, будут ли переговоры с Путиным и когда конец войны

Два года полномасштабной войны. Президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, где впервые рассекретил информацию по украинским потерям и рассказал, что наконец-то передадут международные партнеры, чего мы так давно ждем.

О личной встрече с Путиным, переговорах на условиях Украины, а также о том, кто слив предыдущее контрнаступление Украины и когда будет новое. О самом остром сейчас — что будет с мобилизацией и демобилизацией и когда ожидать переломный момент на фронте. Все это – в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Прессконференция Зеленского после двух лет полномасштабной войны

10 лет войны, два года полномасштабного вторжения: вопросов много, ответов иногда очень мало. Зеленский собрал журналистов на большую пресс-конференцию, длилась она более двух часов, поэтому есть много интересных новостей.

Вопрос когда закончится война, а главное на каких условиях – открытый давно и даже не с 2022 года. И вот вскоре состоится второй саммит мира, туда вероятно позовут даже Россию, впрочем, все мы знаем, что Путин до сих пор не избавляет аппетитов проглотить всю Украину, даже после того, как "Киев за три дня" превратился в изгнание российских войск не то, что от столицы, но и освобождением оккупированных территорий.

Но реальный ли справедливый мир на условиях Украины сейчас и что нужно сделать, чтобы у Путина просто не было шансов диктовать свои правила, объяснял Зеленский.

Переговоры с Путиным: как реально?

Следом американский журналист подметил, что Украине не хватает оружия, чтобы победить, и спросил, а не пора садиться за переговоры лично с Путиным. Впрочем, Зеленский дал ясно понять, что это невозможно, а у диктатора лишь один вариант, как закончить эту войну и как его можно еще до этого подтолкнуть.

Встреча за закрытыми дверями с диктатором

Более того, президент признался, о чем говорил с Путиным за закрытыми дверями во время последней личной встречи в Париже в 2019 году.

Промедление = потери

А вот победа Украины зависит не только от нашей стойкости, но и от того, сколько еще будет тормозить помощь. Тем более, что Джо Байден уже признал, что нехватка оружия повлекла за собой потерю Авдеевки и это, в том числе, вина США. Не стоит ли промедление Конгресса потерей территорий Украине?

Дальнобойное оружие быть?

Впрочем, есть и хорошие новости, Владимир Зеленский намекнул на положительное решение о предоставлении Украине дальнобойных ATACMS дальностью 300 км, с помощью которых можно будет добиться большего успеха.

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Провокации от поляков

Но пока одни пытаются помочь, другие устраивают провокации на границе. Как вы уже поняли, речь идет о Польше. Фермеры до сих пор протестуют на границе, высыпают украинское зерно, в то время как власти отказались от предложения Зеленского относительно встречи прямо в эпицентре конфликта на границе. Почему так получилось и чем такие протесты опасны для самих поляков, смотрите ниже.

Переломный год войны

Кроме того, Зеленский анонсировал визит президента Франции Эммануэля Макрона и отметил, что Париж планирует предоставить Украине несколько десятков артиллерийских систем, которые тоже здесь и сейчас нужны на фронте. В то же время, ситуация на линии столкновения тяжелая, но президент отметил, что третий год войны в Украине — переломный. Это год выборов, расфокусировки, всего сразу, вызовов снаружи, внутри. Зеленский признал: нам будет еще сложнее в марте-апреле, Россия снова готовит контрнаступление, которое начнется уже в первые месяцы лета, но и его можно остановить.

Контрнаступление ВСУ

Но к контрнаступлению готовятся и Вооруженные Силы Украины. Прошлое контрнаступление не дало всех ожидаемых результатов, но самое главное, россиян выгнали из Харьковщины, Херсона и отвоевали плацдарм на левом берегу Херсонщины. Многострадальные Крынки – Россия время от времени заявляет, что оккупировала село, но дальше сказок это не заходит. Украинские военные удерживают плацдарм, несмотря на ежедневные штурмы россиян. Но, похоже, в прошлый раз без ошибок не обошлось, более того, Зеленский заявил, что план контрнаступления кто-то "слив" и Кремль знал все в деталях, теперь эти промахи учтены.

Впервые о потерях

Теперь планов контрнаступления будет несколько, чтобы враг не знал следующего шага Украины. Ошеломил президент и тем, что впервые назвал конкретную цифру потерь украинских военных, и одним махом развеял слухи России.

Законопроект о мобилизации

Сколько раненых – Зеленский не назвал, чтобы россияне не смогли просчитать, сколько сейчас военных на фронте. В то же время, сейчас новый главком Александр Сырский проводит полный аудит в ВСУ, это один из пунктов подготовки к контрнаступлению, говорит Зеленский. Так же остро, как вопрос отвоевания украинских территорий, стоит и вопрос мобилизации и демобилизации для тех, кто на войне уже два года. В настоящее время в Верховной Раде лежит законопроект о мобилизации, эпопея вокруг которого тянется с конца 2023 года. Уже в новую, переработанную версию внесли еще более 4000 правок и все больше не понятно, когда будет принят закон.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СЕНСАЦИОННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО: какие потери в ВСУ, будут ли переговоры с Путиным и какие планы на 2024 год

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