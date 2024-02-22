Сенсация о Зеленском и Залужном: кто и как водил украинцев и мир за нос

Конфликт Залужного и Зеленского был просто фейком? Стало известно, как и кто месяцами обманывал украинцев из-за популярных соцсетей. Одна из европейских исследований получила уникальные документы и передала их журналистам The Washington Post. Но и это еще не все — всплыла правда о том, кому принадлежит и кем управляется сеть фейкометов, до сих пор набирающая миллионы просмотров в Украине, разгоняя скандалы и дискредитируя ВСУ.

Кто раздул "спор" Зеленского и Залужного, почему украинцы в это поверили и какими могут быть последствия, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Рассекречены секретные документы Кремля!

Так называемый раскол между Зеленским и Залужным месяцами раскручивали прямо в Кремле. Американские журналисты получили от одной из европейских исследований эксклюзивный доступ к рабочим документам кремлевского центра информационных операций "С". Узнав слухи о возможном конфликте среди украинского высшего руководства, Кремль дал задачу своим муртадам раздуть костер скандала. И похоже, у них получилось.



“Администрация президента России Владимира Путина приказала группе российских политтехнологов использовать социальные сети и фейковые новостные статьи, чтобы протолкнуть тему о том, что Зеленский истеричен и слаб. …Он боится, что его отодвинут, потому избавляется от опасных”.

Указание Кремля привело к тысячам публикаций в социальных сетях и сотням сфабрикованных статей, созданных фермами троллей и распространенных в Украине и всей Европе, которые пытались использовать напряженность между двумя украинскими лидерами”, — пишет WP.

"Черный кардинал" ИПСО?!

Детализованность плана Кремля поражает. Черным кардиналом российской ИПСО оказался давний приятель Путина, замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Как пишут журналисты, в начале 2023 года ему было приказано создать сеть фейкометов в Украине и уже 16 января команда пропагандистов составила стратегию обмана украинцев.

Задач у Кремля было 4: дискредитация военно-политического руководства, раскол элит, уныние в рядах ВСУ и дезориентация обычных украинцев. Но это еще не всё. В документе есть даже примеры фейковых "сюжетов", которые должны теоретически поразить аудиторию.

Примеры сюжетов:

Дети руководства, батальон "Монако". Элита и их дети пережидают войну в Монако (гонки на машинах, пляжи, рестораны, походы по магазинам), на фоне очередей за хлебом хмурыми зимними днями (серия коротких видеороликов на ютубе, при возможности из взломанных телефонов)

Реклама для богатых, где переждать зиму, с примерами известных персон из правительства, офиса президента, региональных администраций (короткие видеоролики)

Свет не для всех. Мир для избранных: в Украине могут подавать электроэнергию в дома элиты на период блэкаута как на стратегические объекты. Фотокопия главы города (района)

Серия сюжетов о том, кому дают свет в городах, с наиболее пострадавшей энергоструктурой: "у прокурора (мэра, СБУ, олигарха) свет горит, а в больнице раненых не могут спасти"

Источник: The Washington Post

Российская ИПСО поражает специалистов

И это только игла в стоге сена. По словам журналистов, у них на руках сотни страниц почти годовой работы пропагандистов. Есть даже отчеты по отдельным публикациям в соцсетях. Как ни странно, одним из самых популярных фейков стал пост о Залужном в Фейсбуке. В нем неизвестный пользователь еще в апреле 23-го утверждает, что Залужный намерен стать новым президентом Украины. Согласно документам, этот пост набрал рекордные 4,3 миллиона просмотров и тысячи реакций украинцев.

Впрочем, самыми эффективными площадками для пропагандистов стали, как ни странно, Телеграмм и ТикТок. В отчете рашистов говорится, что с начала полномасштабного вторжения украинская аудитория телеграммы выросла на рекордные 600% — почти каждый украинец имеет доступ к этому популярному мессенджеру, большинство читает новости именно там. Для распространения дезинформации россияне финансировали сеть телеграмм-каналов так называемых лидеров мнений. Одним из успешных фейков стал пост под названием "Как только подвозят НАТОвскую технику – по ней ведут огонь".

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А вы когда-нибудь замечали подобные кремлевские нарративы у блоггеров, которых вы читаете или смотрите? Обязательно проверьте и отпишитесь от русских "консервов".

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Но у рашистов не все так радужно, как может показаться. Они сами признают, что своих целей пока добиться не могут. Во-первых, объявив войну Украине и ежедневно обстреливая мирные города ракетами и артеллерией, Путин автоматически лишился всех своих поклонников, если они и были.

К тому же привычные для россиян методички здесь не работают — нельзя просто заливать украинцев откровенной ложью, потому что те могут проверить. Поэтому "пророссийским блоггерам" приходится постоянно выкручиваться, изображать свой нейтралитет и лишь изредка публиковать российские фейки. Непреодолимым пока препятствием неожиданно для рашистов стал и президент Владимир Зеленский. Основная цель для Кремля — обвал рейтингов украинского президента — испытала наибольший провал.

“Однако украинское общество оставалось чрезвычайно сплоченным, согласно опросам общественного мнения, и официальные лица в Москве, как показывают документы, иногда выражали разочарование из-за своей неспособности взорвать поддержку Зеленского и разжечь раскол. Один из них жаловался собеседнику, что украинский президент похож на Брэда Питта, мировую звезду с имиджем, который невозможно запятнать», — пишет WP.



А вот обмануть западную аудиторию у Кремля может получиться, предостерегают журналисты. Во-первых, фейки об Украине там активно распространяются с помощью ботоферм. В отчете говорится о десятках тысяч ботов.

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Десятки тысяч долларов по полу?

Также стало известно, что за одну лишь публикацию в передовых западных медиа, Кремль предлагает авторам 39 тысяч долларов США. Для этого им нужно поместить в свою статью кремлевский нарратив. За работу на Кремль Москва готова платить безумные деньги блоггерам, журналистам, бывшим дипломатам и даже профессорам передовых университетов. Все для того, чтобы запихнуть в головы европейцев чепуху, похожи на вот эту.

“Одна из статей для французской аудитории имела заглавие: “Диригенту надоели концерты Зеленского: действия США в Украине заставляют считать, что Вашингтон в ближайшее время избавится от Зеленского, не обсуждая это с Парижем”.

На основании этой статьи один из кремлевских стратегов приказал подготовить сообщения в соцсетях на французском языке: «Вашингтон сменит Зеленского на более способного президента. И Франции придется молча продолжать вооружать и финансировать Украину”.

В другой статье описывалось, как Зеленский подтолкнул украинские силы к обороне Бахмута вопреки воле Залужного, что привело, как утверждается, к гибели 250 000 украинских военных. Хотя битва за город и была жесткой, эта цифра чрезвычайно преувеличена”, — говорится в материале WP.



Но и здесь украинцам следует быть начеку. В Кремле рассчитывают, что подобные фейки от "уважаемых источников" в Европе отучат людей и в Украине.

Они ищут слабые места. …Они используют то, что создают сами, и все, что лежит у них под ногами”, – заявил представитель службы безопасности одной из европейских стран. "Все направлено на то, чтобы деморализовать людей", — пишет издание.

Определили в Кремле и перспективные направления для себя. Пока украинцев легче обмануть, распространяя фейки о мобилизации и изменениях в руководстве. А вот крики на тему притеснений УПЦ МП или же попытка подорвать доверие к ВСУ или президенту, пока терпит сокрушительный крах. Об этом свидетельствуют даже соцопросы, которые имеют сами решисты.

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