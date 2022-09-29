Сербии угрожают не дать членство в ЕС из-за совместных заявлений с Россией

Страна с 2014 года борется за вступление, но сейчас шансы стали еще меньше.

Никакого вступления в ЕС, пока не введут санкции против России, Европарламент выбирает новую тактику общения с Сербией, говорится в ТСН.

Последней каплей стали общие заявления россиян и сербов в Нью-Йорке о координации внешней политики. Поэтому европарламентарии предлагают определять приоритетность согласования вступающих в ЕС стран с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС.

Сербия начала переговоры о вступлении в Евросоюз в январе 2014 года, но пока они продвигаются медленно.

ЕС готовится ввести новые санкции против России, чтобы наказать ее за очередной виток эскалации войны в Украине. Пакет накануне представила Еврокомиссия, теперь слово за государствами-членами ЕС.

Первое предупреждение! Сербии за заигрывание с Россией закроют вступление в ЕС

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