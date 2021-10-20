Сердятся, томятся и часами стоят в очередях: почему невакцинированные украинцы побежали за уколами

Сердятся, томятся и часами стоят в очередях: почему невакцинированные украинцы побежали за уколами

Между тем Минздрав установил лимиты количества прививок в Украине: каждая область получит индивидуальное задание.

В Украине фиксируют рекорд по вакцинации. Только за вчера сделали более 226 тысяч прививок. И это рекорд. В регионах, попавших в "красную" зону, люди, которые бросились прививаться от коронавируса, уже не первый день выстраиваются в длинные очереди к пунктам вакцинации. Невиданный наплыв людей фиксируют и в городах, которые на грани введения жестких ограничений.

О том, почему тянули до последнего но не прививались раньше — 20 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Так, Житомир официально еще в "желтой" зоне, но местные власти уже предупредили, что через три дня вводят карантин и эти ограничения не коснутся тех, кто привит или с тестом. Поэтому невакцинированные побежали за уколами. Некоторые подсчитали, что так дешевле, а некоторые — в вакцину не верят, но не хотят остаться без работы.

В длинные очереди выстраиваются и в Киеве. Что вакцина плохая, что вживляют какой чип, что с привитым человеком что-то творится — эти байки в очереди уже никто не перессказывает. Все только стонут, что не хотят, чтобы их коснулся карантин.

Граждане, которые выстояли в очереди, как говорят вынужденно, перебирают. Больше всего желающих колоть Pfizerр, мол, его кололи депутаты. Еще очередь на CoronaVac, потому что вторую дозу колют уже через месяц. И меньше всего желающих на AstraZeneca.

Между тем Минздрав установил лимиты количества прививок в Украине: каждая область получит индивидуальное задание.

"Для регионов поставлена задача обеспечить способность инфраструктуры для вакцинации, чтобы выйти на показатель в 1,5 миллиона прививок в неделю. Это позволит до конца года вакцинировать абсолютное большинство взрослого населения", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Новости Украины: в пункты вакцинации выстроились длинные очереди желающих привиться

Согласно данным Министерства здравоохранения — сейчас больше вакцинируются люди в возрасте от 20 до 39 лет. А вот над вакцинацией людей из группы риска — это старше 60 лет — и дальше надо работать.

"К сожалению, мы видим, что этих людей привито не много, но в последнее время мы внедрили ряд кампаний. Например, работаем с "Укрпочтой". И люди, придя за пенсией, могут привиться", — говорит генеральный директор директората Минздрава Украины Ирина Руденко .

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Читайте также:

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