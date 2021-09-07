Серебряная ложка — за кусок черного хлеба: в Национальном музее Голодомора представили новые мрачные экспонаты

На выставке можно увидеть уникальные письма британца, который был свидетелем Голодомора в Украине в 1930-х годах.

В Национальном музее Голодомора-геноцида в Киеве открыли новую экспозицию. Интерактивные карты, 3D-технологии и уникальные вещи очевидцев, которые историки собирали во время полевых исследований. В музее также завершается первый этап строительства, а уже в ноябре, к годовщине трагедии Голодомора, здесь планируют представить концепцию второй очереди стройки.

Об этом говорится 7 сентября в сюжете ТСН.19:30.

На стенах "Зал памяти" — история миллионов украинских семей, которая представлена в обновленной экспозиции Национального музея Голодомора. После трех месяцев перерыва музей вновь открыт для посетителей. Среди экспонатов — уникальные находки.

Вот письма, которые подарила британка Элисон Маршал. В прошлом году у себя на чердаке она нашла переписку своего деда Джерри Бермана с его другом. В этих письмах британец описывал ужасы, которые видел собственными глазами. В 1930-х человек работал инженером в Станице Луганской в Донбассе. Он видел жалкое положение рабочих, дорогие продукты и описал, как голодали даже семьи иностранцев.

"Мы нашли эти письма в коробке. Я не понимала о чем они, но это ужасно. Ужасная история, я вообще ничего не знала о тех событиях, начала читать, узнавать и поняла, насколько они важны. Я понимала — они должны быть здесь. Это не моя история, это ваша история ", — отметила британка.

Есть также на выставке уникальные экспонаты, которые ученые собирали по всей Украине. Вот миска сельского учителя Алексея Воблого из Запорожья, который спас от голодной смерти 30 детей. Чтобы накормить своих учеников он прибегал к различным уловкам. Скажем, когда действовал запрет без разрешения собирать урожай с поля, он выводил детей в поле, объясняя это или экскурсией, или трудовым обучением, и их не трогали.

Вот — серебряная ложка, единственная, которая осталась от сервиза, который обменивали на хлеб. Рядом — муляж куска черного хлеба, который можно было выменять на эту серебряную ложку.

Во время Голодомора 25 процентов Украине оказалось под блокадой — так называемыми "черными досками", которая предусматривала полный запрет на поставки еды, и также въезд и выезд из села.

Такие меры советская власть объясняла злостным невыполнением плана заготовки. Но очень часто эти деревни, которые были занесены в "черные доски", находились на территории крупнейших восстаний против советской власти. То есть, где было самое большое сопротивление, там и устанавливался режим "черных досок".

На интерактивной карте — 600 сел, оказавшиеся под блокадой, которая могла длиться от трех месяцев до года.

В экспозиции музея также представлена Книга памяти жертв голодомора, в которой собрано имена и фамилии погибших. За два года от искусственно созданного голода умерло по разным оценкам от 4 до 7 миллионов украинцев.

Между тем рядом с музеем продолжается масштабное строительство, которое началось еще в 2008-м году. Как сообщил министр культуры Александр Ткаченко, пока завершен первый этап, а уже в ноябре, к годовщине трагедии Голодомора, планируют представить концепцию второй очереди.

Новости Украины: в Национальном музее Голодомора-геноцида в Киеве открыли новую экспозицию

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