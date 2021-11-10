Как Сергей Бабкин озвучивал собаку Джека в новом комедийном сериале производства 1+1: видео

Несмотря на увлечение своим подопечным Джеком, Бабкин называет себя кошачьим отцом.

Музыкант, тренер "Лиги Смеха" и актер Сергей Бабкин озвучил бульмастрифа Джека в новом комедийном сериале производства 1+1 медиа "Джек и Лондон", премьеру которого зрители увидят уже через неделю.

Об этом 9 ноября говорится в сюжете ТСН 19:30.

Сергей Бабкин рассказал журналистам, что обрадовался, когда получил предложение об озвучивании собачки. Говорит, хотя сама собаки не имеет, убежден, что с задачей справился. Это подтверждает и звукорежиссер Денис.

В центре сюжета сериала "Джек и Лондон" – история дружбы главного героя и кобеля. Они работают в полиции и раскрывают преступления. С одним нюансом: мужчина слышит голос собаки.

Кастинг собак на роль Джека длился больше года, победил в нем Морган. Это первая работа четырехлапого в кино.

"Ему очень нравится, иначе он дома просто спит целыми днями. Я уже смотрю, что он уже привык. Он даже сам знает, где точка на съемочной площадке", — рассказывает владелица любимца.

Несмотря на восхищение своим подопечным Джеком, Бабкин называет себя кошачьим отцом, ведь его сердце принадлежит трем его кошкам. "Я с ними разговариваю. У меня есть любимая кошка моя Цея и я мурчу с ней", — делится артист.

Но на своего Джека все же посмотреть очень советует: "Простой такой пес, живет в городке Заря. Честный, искренний, открытый, справедливый такой, прямой".



Первую серию "Джека и Лондона" зрители увидят уже 15 ноября в 20:45 на телеканале 1+1.

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Сергей Бабкин озвучил собаку Джека в новом комедийном сериале производства 1+1

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