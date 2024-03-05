"Сергей Котов", которого утопила Украина: основные характеристики и особенности российского корабля

С самого начала вторжения России в Украину корабли проекта 22160 участвуют в российских боевых действиях.

Во время атаки на Крым утром 5 марта был утоплен патрульный корабль РФ Сергей Котов. В ГУР подтвердили уничтожение вражеского корабля.

Основные характеристики, особенности и задачи русского катера "Сергей Котов" — читайте на сайте ТСН.ua.

Кратко – что известно о "Сергее Котове"

Сергей Котов – третий серийный патрульный корабль проекта 22160. Он был четвертым по счету в этой серии. Он назван в честь военного Советского Союза контр-адмирала Сергея Николаевича Котова. Он был спущен на воду в январе 2021 года, 30 июля 2022 пополнил состав Черноморского флота РФ.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость: 30 узлов

Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах

Автономность: 60 дней.

Экипаж: до 80 человек

РАЗМЕРЫ

Водоизмещение: 1300 тонн

Длина: 94 метра

Ширина: 14 метров

Осадка: 3,4 метра

Патрульный корабль ЧФ РФ "Сергей Котов" / Фото: Минобороны России

Сколько кораблей проекта 22 160 осталось в ЧФ РФ

По данным Википедии, на декабрь 2023 года было построено 4 корабля, а 2 – строятся.

Они предназначены:

для несения патрульной службы по охране территориальных вод

патрулирование экономической зоны в открытых и закрытых морях,

прекращение контрабандной и пиратской деятельности,

поиск и оказание помощи пострадавшим при морских катастрофах

экологического мониторинга окружающей среды,

мониторинга военно-морских баз и водных районов

проведение операций в дальней морской и океанской зонах .

Корабль проекта 22160 мог

По информации Википедии, на корабле типа проекта 22160 существует возможность установки модульного контейнерного вооружения и оснастки, в частности крылатых ракет "Калибр" или Х-35 в составе ракетного комплекса "Калибр-К " .

На вооружении "Сергей Котов" имеет 76-мм артиллерийскую установку АК-176МА, многоканальный зенитный ракетный комплекс "Штиль-1", зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 "Гибкая", два малогабаритных дистанционно-управляемых противодиверсионных. Возможно базирование вертолета Ка-27ПС.

Корабли проекта 22160 принимают участие в войне РФ против Украины

Как сообщают авторы Википедии, с самого начала вторжения России в Украину корабли проекта 22160 принимают участие в российских боевых действиях. В частности, при патрулировании акватории Черного моря, обороне экономических путей России, охране военно-морских баз, сопровождении транзитных судов и поисково-спасательных операциях в боевых действиях. Известно, что 25-28 февраля 2022 года главный корабль серии "Василий Быков" принял участие в боях за остров Змеиный. В октябре 2023 года корабль "Павел Державин" подвергся атаке морского дрона в порту Севастополя .

Напомним, в Сети сообщают о затоплении корабля "Сергей Котов". Украина официально еще не комментировала атаку на Крым.

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