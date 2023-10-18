Серия самоубийств подростков в Киеве: что известно о трагических случаях и связаны ли они с "группами смерти"

Правоохранители говорят, что провели проверку того, как могут между собой связаны несколько самоубийств подростков.

После серии загадочных смертей подростков в течение первых двух недель октября в Киеве началось оживленное обсуждение того, что эти случаи могут быть связаны между собой. В последние дни в столице погибли несколько подростков и несколько молодых людей. По данным правоохранителей, все они совершили самоубийство.

Источники ТСН.ua рассказали о том, есть ли между этими несколькими случаями связь и что стало предварительной причиной этих самоубийств.

Первым случаем стала гибель парня и девушки 2 октября на Никольско-Слободской улице Днепровского района столицы. Они воспитывались в образцовой приемной семье, были сводными братом и сестрой, и, по их словам, были влюблены друг в друга. Свою смерть они транслировали в прямом эфире – они прыгнули с 24 этажа дома на левом берегу столицы. На одном из своих видео пара призналась, что употребляет наркотики.

После этого случая, 9 октября, в Киеве нашли мертвыми двух девочек-студенток 2005 и 2006 годов рождения. Они погибли в результате падения с 26 этажа недостроя, правоохранители обнаружили в их телефонах предсмертные сообщения, адресованные родителям.

Еще через несколько дней, 15 октября правоохранители сообщили о гибели 12-летней девочки на Минском массиве в Киеве в результате падения с высоты. По неофициальной информации, ребенок выпрыгнул с 22 этажа.

После всех этих случаев пользователи соцсетей выразили мнение, что эти трагические случаи связаны между собой или, возможно, все погибшие в свое время стали жертвами так называемых "групп смерти".

Официально в полиции говорят, что следствие продолжается и причины гибели сразу нескольких молодых людей при загадочных обстоятельствах выясняются.

В то же время источники ТСН.ua в МВД рассказали, что связь между этими трагедиями может быть только опосредованной.

"Погибшие не были участниками "групп смерти" и соответствующих игр. Мы проверили, есть ли связь между этими случаями. Можем сказать, что нет, а есть только поднимающийся в Сети хайп. Можем констатировать, что раньше, в предыдущие годы, самоубийств было больше.Сейчас о самоубийствах рассказывают больше и чаще, это может побуждать к таким действиям тех подростков, кто считает, что родители уделяют им мало внимания. То есть когда подросток видит, что теме самоубийства уделяется много внимания общества, то в какой-то мере это может побуждать ребенка к определенным действиям", — рассказал источник в МВД.

По данным ведомства, причинами самоубийств предварительно стали определенные жизненные обстоятельства, которые были в каждой из вышеуказанных семей.

"Например, предварительно известно, что пара, покончившая с собой 2 октября – эти молодые люди употребляли наркотики. Этот случай и другие не были связаны с какими-то интернет-сообществами", — рассказали нам в МВД.

Какими могут быть причины трагедии



Специалист ГО ЦПП "Конфиденс" — психолог, детская и подростковая травматерапевт Роксолана Малый-Прасол рассказала в комментарии ТСН.ua, что к факторам, повышающим риск суицида у ребенка, кроме непосредственно расстройств ментального здоровья, относятся отдельные жизненные обстоятельства такие, как :

• факт усыновления (удочерения);

• потеря близких друзей или членов семьи или трудности в отношениях с ними;

• семейная история ментальных расстройств, суицида или действий, которые могли привести к суициду;

• опыт физического или сексуального насилия, психоэмоционального насилия или буллинга;

• доступ к средствам, с помощью которых можно осуществить суицид, например, оружие или медикаменты.

Что приводит к суицидальному поведению у подростков

К основным факторам, приводящим к развитию суицидального поведения у молодежи относится депрессия. Согласно отдельным исследованиям, около трети жертв суицида среди молодежи имели клиническую депрессию или другие психические расстройства. К непосредственным факторам риска относится злоупотребление психоактивными веществами, физиологические изменения, связанные с подростковым возрастом или длительной болезнью.

"Подростковый возраст сам по себе – психоэмоционально тяжелое кризисное явление. Гормональные волны в совокупности с кардинальными изменениями социального статуса, при котором вместе с правами и свободами в наборе добавляется охапка собственной ответственности за свою жизнь и свои выборы, естественно влекут за собой высокий уровень тревоги, поскольку это незнакомые и неизвестные территории, и опыта проживания взрослой жизни они не имеют. Как будто одной ногой они находятся еще в детстве, другой – уже во взрослой жизни. И в таком "шпагате" по меньшей мере очень дискомфортно, а часто – страшно и больно. И если к этому прилагается отсутствие навыков здорового преодоления стрессовой нагрузки, им может быть слишком трудно справиться с трудностями подросткового возраста: неприятием, ошибками, разрывами отношений, проблемами в обучении или трудностями в семье», – рассказала психолог.

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