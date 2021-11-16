Сертификат о выздоровлении от COVID-19 появился в "Дії": сколько пользоваться и почему нельзя сразу сгенерировать

В Министерстве здравоохранения пациентам советуют следить, какие данные вносит врач.
Сертификат о выздоровлении от COVID-19 уже доступен в приложении "Дія". Он будет действовать 105 дней с момента, когда врач внес в электронную систему информацию о болезни. Однако выздоровевший сразу сгенерировать этот сертификат не сможет.
О том, сколько реально времени человек сможет пользоваться сертификатом об выздоровлении и что делать, когда "ковидом" переболел, а сертификат так и не подтягивается — 16 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Сертификат об выздоровлении пока в бета-тестировании. То есть проходит последние согласования. Сертификат действует 105 дней с момента внесения врачом диагноза в медицинский реестр. Но это не значит, что столько же дней выздоровевший может им пользоваться.
Сгенерировать сертификат можно на 15-й день после диагноза. Если вы сгенерировали не на 15-й, а на 20-й день после диагноза, сертификат будет действовать 85 дней. Соответственно – чем позже создали, тем меньше будет действовать.
В "Дії" объясняют, что сертификат о выздоровлении появится в приложении при условии, что врач внесет данные о пациенте с "ковидом" в электронную систему.
Если же врач допустил ошибку, он всегда имеет возможность ее исправить, обозначив записи ошибочными, и внести новые записи от своего имени, подписав электронной подписью.
Если в медучреждении отказывают, то пациенту советуют обратиться в Министерство здравоохранения, где будут выяснять, как это произошло. Сколько на это уйдет времени – неизвестно.
Также в Министерстве здравоохранения пациентам советуют следить, какие данные вносит врач.
Те, кто переболел, делал ПЦР-тест, но лечился сам и к врачу не обращался, сертификат сгенерировать не могут.
Отметим, что за последние 105 дней "ковидом" переболело с полмиллиона граждан. Сертификат об выздоровлении уже сгенерировали 127 тысяч человек.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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