Сержант из Тернопольской области на один день ушел в СЗЧ: как его наказали

Военный на один день ушел в СЗЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В Тернопольской области на 8500 грн оштрафовали военнослужащего, который на один день самовольно покинул воинскую часть.

Об этом говорится в постановлении Гусятинского районного суда Тернопольской области.

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Военнослужащий один день отсутствовал на службе

Как установил суд, старший сержант, занимавший должность штаб-сержанта 3-й категории отделения гражданско-военного сотрудничества, действовал умышленно и вопреки интересам службы. В условиях особого периода он без уважительных причин отсутствовал в месте постоянной дислокации воинской части в период с 18 по 19 октября 2026 года.

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На судебное заседание военнослужащий не явился, подав письменное заявление, в котором полностью признал свою вину и просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Приговор суда

«Оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, суд приходит к выводу, что в действиях военнослужащего имеется состав военного административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 172-11 КоАП (самовольное оставление воинской части или места службы в условиях военного положения)», — говорится в материале суда.

Судья назначил военнослужащему административное взыскание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8 500 гривен.

Постановление суда / © Единый государственный реестр судебных решений

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