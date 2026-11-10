ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
326
Время на прочтение
1 мин

Сержант из Тернопольской области на один день ушел в СЗЧ: как его наказали

В Тернопольской области приговорили военнослужащего, который на один день ушел в самовольную отлучку.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Военный на один день ушел в СЗЧ

Военный на один день ушел в СЗЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Тернопольской области на 8500 грн оштрафовали военнослужащего, который на один день самовольно покинул воинскую часть.

Об этом говорится в постановлении Гусятинского районного суда Тернопольской области.

Военнослужащий один день отсутствовал на службе

Как установил суд, старший сержант, занимавший должность штаб-сержанта 3-й категории отделения гражданско-военного сотрудничества, действовал умышленно и вопреки интересам службы. В условиях особого периода он без уважительных причин отсутствовал в месте постоянной дислокации воинской части в период с 18 по 19 октября 2026 года.

На судебное заседание военнослужащий не явился, подав письменное заявление, в котором полностью признал свою вину и просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Приговор суда

«Оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, суд приходит к выводу, что в действиях военнослужащего имеется состав военного административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 172-11 КоАП (самовольное оставление воинской части или места службы в условиях военного положения)», — говорится в материале суда.

Судья назначил военнослужащему административное взыскание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8 500 гривен.

Постановление суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Постановление суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie