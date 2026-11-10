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Сержант из Тернопольской области на один день ушел в СЗЧ: как его наказали
В Тернопольской области приговорили военнослужащего, который на один день ушел в самовольную отлучку.
В Тернопольской области на 8500 грн оштрафовали военнослужащего, который на один день самовольно покинул воинскую часть.
Об этом говорится в постановлении Гусятинского районного суда Тернопольской области.
Военнослужащий один день отсутствовал на службе
Как установил суд, старший сержант, занимавший должность штаб-сержанта 3-й категории отделения гражданско-военного сотрудничества, действовал умышленно и вопреки интересам службы. В условиях особого периода он без уважительных причин отсутствовал в месте постоянной дислокации воинской части в период с 18 по 19 октября 2026 года.
На судебное заседание военнослужащий не явился, подав письменное заявление, в котором полностью признал свою вину и просил рассмотреть дело в его отсутствие.
Приговор суда
«Оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, суд приходит к выводу, что в действиях военнослужащего имеется состав военного административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 172-11 КоАП (самовольное оставление воинской части или места службы в условиях военного положения)», — говорится в материале суда.
Судья назначил военнослужащему административное взыскание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8 500 гривен.