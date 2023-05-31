Сестра погибшей девушки во время удара по Киеву опровергла заявления о том, что та была на балконе

Девушка погибла, по словам сестры, в своей постели.

Заявления о том, что 32-летняя девушка погибла во время удара "Шахедами" по Киеву, потому что стояла на балконе и наблюдала, опровергает ее сестра.

Об этом она рассказала не на камеру корреспондентам ТСН.

Она добавила, что в момент взрыва Катя, так ее звали, спала в постели со своим парнем. Сам мужчина сейчас в больнице. У пары был свой бизнес.

Кадры из их квартиры также стали доступны журналистам. В квартире полностью выбиты окна, в помещении сплошной беспорядок.

Сам дом сейчас обследует специальная комиссия. В настоящее время известно, что последние три этажа завалены строительным мусором, наружные стены полностью разрушены.

Последние три этажа завалены строительным мусором, наружные стены полностью разрушены.

Напомним, что шесть десятков квартир изуродовали, 7 — разгромило до основания. В Голосеевском районе Киева идет ликвидация последствий вчерашней атаки российскими дронами. Там наибольшие повреждения получила 24 этажка. Несколько человек получили ранения. 32-летняя женщина погибла. В настоящее время коммунальщики убирают остатки стекла из выбитых окон и строительный мусор. Люди, чьи квартиры уцелели, сегодня ночевали дома. Они начали убирать свой дом изнутри.

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